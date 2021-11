Die US-Wirtschaft steuert auf eine Katastrophe zu  Bubba Horwitz

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research mit Todd "Bubba" Horwitz kürzlich über die Energiekrise, die steigende Inflation und die Aussichten für die Zukunft der Märkte.Der Gründer von bubbatrading.com erklärt, dass die Energiepreise sich in den USA verdoppelt hätten und keine Besserung in Sicht sei. Die zunehmenden Inflationssorgen werden seiner Meinung nach durch die Wiederernennung von Fed-Chef Powell nicht gelindert, denn dieser werde gezwungen sein, die Zinsen anzuheben.In Hinblick auf die globalen Entwicklungen, erklärt Horwitz, würden "China und Indien nicht aufhören, Kohle zu verbrennen", bis sie eine billigere Energiequelle finden. Die USA bleiben unter Druck, weil sie schwerwiegende politische Fehler begangen haben, indem sie der OPEC die totale Kontrolle überlassen haben, glaubt er. "Die Wirtschaft ist in Schwierigkeiten, das Land [die USA] ist in Schwierigkeiten, und das ist der Punkt, an dem wir heute stehen", resümiert er.© Redaktion GoldSeiten.de