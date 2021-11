Defla XXL - Und plötzlich

Durch die Ausrufung des Ausnahmezustandes im Staat New York in einer US-Feiertagswoche kam es zum Wochenausklang zu einem Deflationsschock. Die Behörden haben Angst vor einer Virusmutation. Schon in der Nacht davor kam es zu einem De-Leverage vom 25.11. auf den 26.11. wegen der Angst Anderer vor der selben Mutation.Am 26.11. folgte dann ein weiteres, chaotisches Hin- und Her zur US-Handelszeit durch kaum besetzte Trade-Desks, das bei etwa 4660 SPX 500 Punkten begann, hinunterfiel, auf 4645 hinauflief und dann wieder hinunterfiel.Wie immer in Deflationsschocks ging Gold hoch und wenn es alleine auf den Finanzmärkten wäre, wäre es auch dort geblieben.Es ist aber nicht alleine auf den Märkten und so wurde der Anstieg zur Finanzierung der Nachschüsse anderswo genützt.Nettogewinner war nur die StaatsanleiheDer BitCoin gab massiv nachwenn auch derzeit weniger als befürchtet.Der weitere Verlauf kann noch nicht eingeschätzt werden. Sollten die real noch existenten Wirtschaftsbehinderungen statt bis auf Vorkrisenniveau reduziert gar noch im Gegenteil ausgeweitet werden, ist massive Liquiditätszugabe durch Zentralbanken erforderlich, die Geldvernichtung durch Rückwärts-Kreditgeldmultiplikator hat bereits eingesetzt.Andernfalls? Lieber nicht, bitte ...Alle Mann an Deck ... jedenfalls bei uns.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.