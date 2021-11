Gold & Goldbergbauunternehmen bleiben in einer Korrektur

Gold begann den Monat mit einem Sprung über den Widerstand bei 1.825 Dollar, kehrte den Kurs jedoch recht heftig um, bevor es die 1.900 Dollar testen konnte. Nachdem es innerhalb sechs Wochen um 150 Dollar gestiegen ist, brach Gold in nur drei Tagen um 80 Dollar ein. Einfach gesagt: Die Korrektur geht weiter.Der eine positive Faktor ist die Tatsache, dass sich Gold recht gut gehalten hat, wenn man den steigenden Dollar bedenkt. Doch es wird zunehmend klar, dass Gold die 1.900 Dollar nicht durchbrechen bzw. testen kann, solange es sich nicht besser als der Aktienmarkt entwickelt.Wie der Tageschart zeigt, zog sich Gold zum fünften Mal seit Beginn der Korrektur vom Trendlinien-Widerstand zurück. Währenddessen wurde das Verhältnis zwischen Gold und Aktienmarkt auf einem 16-Jahrestief gehandelt. Es bewegte sich nicht, als Gold um 150 Dollar stieg! Gold besitzt anfängliche Unterstützung bei 1.750 Dollar, gefolgt von 1.700 Dollar.Wenn wir uns den Bergbauunternehmen zuwenden, können wir sehen, dass sie in einem Abwärtstrend verblieben sind, während sich die Rally unter die 200-tägigen gleitenden Durchschnitte umgekehrt hat. Nichtsdestotrotz könnte ein neuer Aufwärtstrend beginnen, wenn die Bergbauunternehmen ihre Oktobertiefs halten können. Das ist eine gute Möglichkeit für nächstes Jahr.Den makroökonomischen Hintergrund für Gold zu verstehen, ist sogar noch wichtiger als die technischen Daten zu verstehen. Ich habe in den letzten Monaten darüber geschrieben, warum Gold keine weitere Aufwärtsphase beginnen wird, bis es keine Aktienmarktkorrektur oder Zinserhöhung der Fed gegeben hat. Lassen Sie mich heute die Fed-Zinserhöhung näher erläutern.In den vergangenen 60 Jahren begann die Fed acht Zinserhöhungszyklen. In fünf dieser acht erholte sich Gold mit der Erhöhung, während es sich einmal (1993 bis 1994) Monate vor der Zinserhöhung erholte. Unten plotten wir die Daten vom Beginn der letzten vier Zinserhöhungszyklen sowie 1976.Typischerweise nimmt Gold in den Monaten vor der ersten Zinserhöhung ab, erholt sich nach dieser jedoch und erreicht zumindest ein 2-Jahreshoch. Dabei würde Gold unter 1.700 Dollar fallen, jedoch bis Ende 2022 auf Werte zwischen 1.950 Dollar und dem Allzeithoch 2.070 steigen.Fed Funds Future zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 50%, dass während des Treffens im Mai 2022 eine Zinserhöhung beschlossen wird, was etwa noch fünf Monate entfernt ist. Außerdem besteht eine Wahrscheinlichkeit von 30%, dass bereits im März 2022 eine Zinserhöhung durchgeführt wird. Je früher, desto besser für die Edelmetalle.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 26. November 2021 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.