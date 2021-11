Gold und Silber steigen vor Öffnung der europäischen Märkte

Der Goldpreis ist zu Beginn der Woche vor öffnung der europäischen Märkte um 0,25% gestiegen und notierte zunächst bei 1.795 USD/oz, dies berichtet Kitco News . Auch Silber wurde höher gehandelt und stieg um 1,19%. Kupfer erhöhte sich um 1,24%, und WTI auf dem Kassamarkt stieg um 4,95%, allerdings nach einem starken Rückgang am Freitag.An den Devisenmärkten konnte der US-Dollar-Index um 0,23% ins Plus rutschen. Bitcoin stieg indes um 0,52% an und erreichte die Marke von 57.611 $.© Redaktion GoldSeiten.de