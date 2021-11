Tausend Worte wert

"Wo sind die ganzen Arbeitnehmer hin?" ist eine immer wiederkehrende Frage in letzter Zeit. Dieser Chart gibt eine Teilantwort. Die blaue Linie zeigt den Anteil der Ruheständler an der US-Bevölkerung. Wie zu erwarten war, stieg er an, nachdem die ersten Baby-Boomer 2010 65 Jahre alt wurden. Die rote gepunktete Linie zeigt den geglätteten Trend für diesen Zeitraum.Dann kam das Jahr 2020, und der rote Pfeil zeigt, dass der Prozentsatz der Ruheständler deutlich über dem Trend des vorangegangenen Jahrzehnts liegt. COVID-19 scheint eine Reihe von Frührenten motiviert zu haben, die sich zu beschleunigen scheinen. Jeder hat seine eigenen Gründe, aber wir vermuten, dass es sich dabei nicht nur um gesundheitliche Bedenken handelt.Einige Rentner verzeichneten wahrscheinlich große Portfoliogewinne, als die Märkte in die Höhe schnellten, und beschlossen, dass sie es sich leisten könnten, früher als geplant in Rente zu gehen. Der Prozentsatz mag gering erscheinen, aber diese Abweichung bedeutet etwa 3 Millionen "überzählige Rentner" mehr, als der vorherige Trend vorausgesagt hatte. Das ist ein erheblicher Rückgang der Erwerbsbevölkerung.Der gemeinsame Nenner zwischen der steigenden Inflation und den zunehmenden Problemen in der Lieferkette scheint die erhöhte Nachfrage nach Konsumgütern in den USA zu sein. Die Menschen wollen mehr kaufen, weil sie ein höheres Einkommen haben. Dieses Schaubild verdeutlicht den zeitlichen Verlauf des jüngsten Einkommenswachstums.Es ist zu erkennen, dass das real verfügbare persönliche Einkommen in den Jahren vor 2020 im Allgemeinen stetig anstieg. Dann kam die Pandemie, nach der wir drei starke Einkommensspitzen sehen. Diese fallen mit den drei Runden der Konjunkturpakete zusammen, die die meisten Amerikaner erhalten haben, die erste im Jahr 2020 und zwei weitere Anfang 2021.Das verfügbare Einkommen ist nach allen drei Zahlungen gesunken, bei den beiden Raten für 2021 jedoch wesentlich schneller. In den letzten Monaten hat es in etwa wieder den Trend von vor COVID erreicht. Wenn sich das persönliche Einkommen wieder in diesem Tempo entwickelt, könnten sich auch die Probleme in der Lieferkette und die Inflation zurückbilden. Im Moment können wir nur massive Verwerfungen beobachten, deren Folgen noch nicht ganz klar sind.Vielleicht haben Sie den Anstieg der Benzinpreise in diesem Jahr bemerkt. Dies hängt mit den steigenden Rohölpreisen zusammen, da Benzin aus Erdöl raffiniert wird. Theoretisch bewegen sich die beiden Preise nicht unbedingt zusammen. Mit einem einfachen Trick lässt sich jedoch ein Chart erstellen, das ihren engen Zusammenhang zeigt. Teilen Sie einfach den Rohölpreis durch 42 und stellen Sie ihn dem durchschnittlichen Benzinpreis in den USA gegenüber, und Sie erhalten folgendes Ergebnis.