Singapurs Zentralbank stockt ihre Goldreserven um 26 Tonnen auf

Wie Goldanalyst Ronan Manly auf der Webseite bullionstar.com berichtet, wurde jüngst bekannt, dass die Zentralbank von Singapur, die Monetary Authority of Singapore (MAS), ihre offiziellen Goldreserven in den zwei Monaten Mai und Juni dieses Jahres um 26,35 Tonnen Gold aufgestockt hat.Damit belaufen sich die strategischen Goldbestände der Notenbank auf 153,76 Tonnen. Der Anstieg im Mai und Juni entspricht den Angaben zufolge einem Plus von 20,7%. Ende April waren die Goldreserven mit 127,42 Tonnen angegeben worden. Dieser Stand gehe mindestens auf das Jahr 2002 zurück.© Redaktion GoldSeiten.de