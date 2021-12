Werden sich die ehrwürdigen Experten wieder irren?

Das Auftreten der neuen Omicron-Coronavirus-Variante bringt die Finanz- und Edelmetallmärkte in Aufruhr. Die Anleger befürchten, dass die Gesundheitsbehörden neue Abriegelungen anordnen werden, um das Virus einzudämmen. Dabei ist es egal, dass frühere Abriegelungen offenbar nicht funktioniert haben. Einige der drakonischsten wurden von der Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, verhängt. Ihr Bundesstaat verzeichnet nun die landesweit höchste Sieben-Tage-Rate an Infektionen.Die so genannten Experten, die die offiziellen Leitlinien erstellen, wie Dr. Anthony Fauci, haben sich auf Schritt und Tritt geirrt. Die Liste der Dinge, die sie bei COVID-19 falsch gemacht haben, wäre zu umfangreich, um sie hier zu dokumentieren. Aber ihre Glaubwürdigkeit in allen Bereichen, von den Ursprüngen des Virus bis zur Wirksamkeit von Masken, sozialer Distanzierung und Impfstoffen, ist erschüttert.Dabei scheint das Virus allen Versuchen zu trotzen, seine Auf- und Abschwünge und Ausbruchsvarianten vorherzusagen. Im Sommer 2020, als die Gesundheitsbehörden die Schließung von Kirchen und Schulen sowie die Absage von Hochzeiten und Beerdigungen anordneten, unterstützten sie auf unerklärliche Weise die Massenunruhen der Black-Lives-Matter-Demonstranten.Das Ausmaß, in dem die Unruhen zur Verbreitung des Virus beitrugen, ist nicht bekannt, aber sie trugen dazu bei, einen rekordverdächtigen Anstieg der Gewaltkriminalität auszulösen, der immer noch anhält. Jetzt sind die Experten besorgt, dass die jüngste Welle von organisierten Plünderungen als Plünderung bezeichnet wird.Laut ABC7 aus San Francisco: "Experten warnen vor dem Begriff 'Plünderung' bei der Beschreibung der zahlreichen Einbrüche in der Bay Area." Vieles von dem, was von den Mainstream-Medien als Expertenmeinung verbreitet wird, entbehrt jeglicher wissenschaftlicher Grundlage. Die gute Nachricht ist, dass die Voreingenommenheit so eklatant geworden ist, dass immer mehr Menschen sie durchschauen.Immer mehr Menschen werden skeptisch gegenüber offiziellen Verlautbarungen - sei es von staatlichen Gesundheitsbürokraten oder Zentralbankern. Die US-Notenbank hat mit Sicherheit ihre Glaubwürdigkeit verloren, dass die Inflation vorübergehend ist. Das Weiße Haus hat die Glaubwürdigkeit verloren, dass die Wirtschaft stark ist. Und die Wall Street könnte ihre Glaubwürdigkeit bei den Anlegern verlieren, wenn sich die künstlich hohen Bewertungen als vorübergehend erweisen. Die Märkte sind von Natur aus unberechenbar.Der Besitz von Gold- und Silberbarren ist ein großartiges Mittel gegen viele der Bedrohungen, denen die Finanzmärkte derzeit ausgesetzt sind. Allerdings sollten umsichtige Anleger selbst bei Experten, die Edelmetalle anpreisen, skeptisch sein. Wenn Sie Gold- und Silbermünzen ausschließlich aufgrund der Preisprognose eines Gurus kaufen, dann tun Sie möglicherweise das Richtige aus den falschen Gründen. Wenn der Guru seine Prognose ändert, werden Sie dann plötzlich Ihre Anlagestrategie ändern (vielleicht genau zum falschen Zeitpunkt)?Es mag zwar einen Platz in Ihrem Portfolio für Handel und Spekulation geben, aber der Zweck eines Kernbestands an Edelmetallen besteht darin, sich jederzeit gegen unvorhersehbare Ereignisse zu schützen. Die Argumente für einen solchen Bestand beruhen auf der sehr bescheidenen Annahme, dass Sie nicht wissen, was als Nächstes passieren wird - und auch kein Experte.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 29. November 2021 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.