Universal Copper erneuert Explorationsgenehmigung für Poplar

Vancouver, 30. November 2021 - Universal Copper Ltd. (Universal Copper oder das Unternehmen) (TSX Venture: UNV) (Frankfurt: 3TA2) freut sich zu berichten, dass das Unternehmen einen Antrag auf Verlängerung seiner bestehenden Explorationsgenehmigung für das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Kupferprojekt Poplar (Poplar), um weitere fünf Jahre eingereicht hat. Poplar liegt 88 km südwestlich von Houston (British Columbia).Das Unternehmen hat die Genehmigung von zusätzlichen 80 Bohrstandorten innerhalb seines aktuellen Genehmigungsgebiets, des Bereichs der Lagerstätte Poplar, beantragt. Mit den neuen Genehmigungen wird das Unternehmen mit Infill-Bohrungen beginnen können, um einen Großteil der aktuellen vermuteten Mineralressource in die Kategorie der angedeuteten Mineralressourcen hochzustufen sowie die Grenzen der bekannten Mineralisierung im Hinblick auf eine Erweiterung zu erproben.Das Unternehmen prüft und erarbeitet derzeit die Explorationspläne für die neun vorrangigen Ziele auf dem Konzessionsgebiet. Dies soll der Einreichung eines separaten Antrags auf Erteilung einer Explorationsgenehmigung dienen.Clive Massey, CEO und President von Universal Copper, sagt dazu: Wir freuen uns sehr, die Explorationsgenehmigungen um weitere fünf Jahre zu verlängern und das Explorationsprogramm für 2022 zu planen. Angesichts der Identifizierung von 80 neuen Standorten sind wir überzeugt, dass wir die aktuelle Ressourcenbasis deutlich erweitern werden können.Das 61.600 Hektar große Projekt Poplar enthält eine aktuelle unverwässerte angedeutete Mineralressource von 152,3 Millionen Tonnen mit Gehalten von 0,32 Prozent Kupfer, 0,009 Prozent Molybdän, 0,09 Gramm Gold pro Tonne (g/t Gold) und 2,58 g/t Silber und eine unverwässerte vermutete Mineralressource von 139,3 Millionen Tonnen mit Gehalten von 0,29 Prozent Kupfer, 0,005 Prozent Molybdän, 0,07 g/t Gold und 4,95 g/t Silber. Die Mineralressourcenschätzung unterliegt einem Cut-Off-Wert von 0,20 % Kupfer. Universal Copper warnt Investoren, dass die wirtschaftliche Rentabilität von Mineralressourcen, die nicht Mineralreserven darstellen, nicht erwiesen ist.Poplar liegt in einer historischen Bergbauregion, 35 Kilometer von der Mine Huckleberry und 42 Kilometer von der Silbermine Equity entfernt, in der geringer Schneefall ganzjährige Arbeiten ermöglicht. Die über Straßen zugängliche Liegenschaft wird von einer 138 Kva-Hydro-Stromleitung durchzogen und ist 88 Kilometer von Houston und 400 Kilometer Bahnlinie vom Tiefwasserhafen Prince Rupert entfernt.Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von R. Tim Henneberry, P.Geo. (BC), einem Mitglied des Advisory Board des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt. Universal Copper Ltd. ist ein in Kanada ansässiges Kupferexplorationsunternehmen, das in der Akquisition und Exploration von Kupferliegenschaften tätig ist. Das Geschäftsführungsteam des Unternehmens verfügt über jahrelange Erfahrung in Exploration, Finanzwesen und effizienter Führung von börsennotierten Unternehmen. Universals Schwerpunkt liegt derzeit in der Entwicklung des Kupferprojekts Poplar, eines der am weitesten entwickelten Kupferprojekte in der Vorproduktionsstufe in British Columbia.Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.universalcopper.comFÜR BOARD OF DIRECTORSClive MasseyClive H. Massey, President & CEOInvestor RelationsTel: (604) 341-6870Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Universal Copper Ltd. der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Geschäftsleitung von Universal Copper Ltd. zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, übernimmt Universal Copper Ltd. keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung oder andere Faktoren ändern sollten.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!