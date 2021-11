Goldproduktion Australiens in Q3 gesunken. Bleibt China Nummer 1?

China ist nach aktuellem Stand in diesem Jahr erneut die Nummer eins unter den Goldproduzenten weltweit, dies berichtet Kitco News . Laut den jüngsten Zahlen der australischen Goldminenberatungsfirma Surbiton Associatest ging die Produktion der australischen Goldminen im dritten Quartal auf 77 Tonnen zurück, was einem Rückgang von 8% gegenüber dem zweiten Quartal entspricht."Mit den nun vorliegenden Zahlen zur Goldproduktion für die ersten neun Monate des Jahres 2021 scheint China wieder die Führung als weltweit größtes goldproduzierendes Land übernommen zu haben", wird Dr. Sandra Close, eine Direktorin von Surbiton Associates, zitiert."Auf der Grundlage der Goldproduktionszahlen für das erste Halbjahr 2021 war Australien zwischenzeitlich zum ersten Mal kurzzeitig der größte Produzent."Nach Angaben der China Gold Association produzierte das Reich der Mitte in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 236,7 Tonnen Gold. Die australische Goldproduktion belief sich derweil auf 234 Tonnen."Es ist eine knappe Angelegenheit, welches Land der weltweit führende Goldproduzent für das gesamte Jahr 2021 sein wird", so Close. "China ist seit 2007 die Nummer eins, aber Australien macht ihm diesen Platz jetzt streitig."© Redaktion GoldSeiten.de