Kodiak Copper kündigt Änderungen in der Geschäftsleitung an

Vancouver, 30. November 2021 - Kodiak Copper Corp. (das Unternehmen oder Kodiak) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) freut sich, die Ernennung von Harpreet Bajaj als Corporate Secretary und die Beförderung von Nancy Curry zum VP Corporate Development bekannt zu geben.Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, meint: Es ist mir eine Freude, Harpreet im Team von Kodiak willkommen zu heißen. Ihre fundierten Erfahrungen und Kenntnisse in den Bereichen Compliance und Corporate Governance werden eine große Bereicherung für das Unternehmen sein. Nancy hat seit ihrem Eintritt in das Unternehmen bedeutenden Einfluss auf die Outreach- und Kommunikationsstrategien des Unternehmens genommen und ich habe keinen Zweifel, dass sie in ihrer neuen Funktion als VP Corporate Development hervorragende Arbeit leisten wird.Frau Bajaj hat einen MBA in Finanzen und verfügt über 13 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Compliance und Investment-Banking. Vor ihrem Eintritt in Kodiak hatte sie eine Position bei der TSX Venture Exchange und bei der MNC Bank in deren Due Diligence-Abteilung inne. Darüber hinaus arbeitet Frau Bajaj mit einer Reihe anderer privat geführter und börsennotierter Unternehmen im Bereich Corporate Compliance zusammen.Frau Curry ist eine führende Fachkraft für Unternehmenskommunikation und -entwicklung mit über 25 Jahren Erfahrung. Sie verbrachte ihre Karriere schwerpunktmäßig im Explorationssektor und ist für viele erfolgreiche Unternehmen tätig gewesen, darunter Mountain Province Mining Inc, Diamonds North Resources Ltd. , Cardero Resources Corp, Sun Summit Minerals Corp. und Serengeti Resources Inc. Aus der kürzlichen Fusion von Serengeti Resources und Sun Metals Corp. ging Northwest Copper Corp. hervor. Frau Curry wurde vom IR Magazine zweimal für die Auszeichnung Best Investor Relations of a TSX Venture Exchange Company nominiert.Ferner gibt das Unternehmen bekannt, dass es plant zur Betriebsstätte und dem Kernlager des Unternehmens in Merritt zurückzukehren, sobald die städtischen Dienste wieder verfügbar sind, um die Arbeiten im Zusammenhang mit dem Explorationsprogramm 2021 abzuschließen. Aufgrund der anhaltenden überschwemmungsbedingten Herausforderungen wurden die Feldarbeiten auf dem MPD-Projekt nun eingestellt. Das Bohrprogramm 2021 ist beendet und es wurden insgesamt 21.675 Meter gebohrt. Für 2022 ist ein Bohrprogramm mit bis zu 25.000 Metern geplant, welches im ersten Quartal beginnen wird.Kodiak ist auf seine Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA fokussiert, an denen das Unternehmen sämtliche Eigentumsanteile hält. Das fortgeschrittenste Projekt des Unternehmens ist das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ertragreichen Quesnel Trough im südlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia, wo das Unternehmen 2020 hochgradige Mineralisierung innerhalb einer breiten mineralisierten Ummantelung entdeckt hat. Kodiak ist außerdem im Besitz des Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekts Mohave in Arizona (USA) unweit der erstklassigen Mine Bagdad. Beide Porphyrprojekte von Kodiak wurden in der Vergangenheit bebohrt und weisen bekannte Mineralentdeckungen mit dem Potenzial für große Lagerstätten auf.Als Gründer und Chairman von Kodiak zeichnet Chris Taylor verantwortlich, der für seine erfolgreichen Goldentdeckungen bei Great Bear Resources bekannt ist. Für das Board of Directors Kodiak Copper Corp.Claudia TornquistPresident & CEO 