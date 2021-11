Zijin Mining bestätigt die Unterstützung

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das chinesische Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. bestätigte während der vergangenen Monate die Unterstützung von 1,05 EUR mit Bravour. Der November dürfte marginal verändert enden und doch sollte man auf die Abwärtstrendlinie im Bereich von 1,28 EUR achten. Ein Ausbruch darüber dürfte Schubkraft bis 1,60 EUR und darüber unverändert in Richtung der runden Marke von 2,00 EUR entfalten.Andererseits bleibt das Setup für die Südseite unverändert und insofern sollte man darauf achten, dass die Aktie über der Marke von 1,00 EUR verbleibt. Unterhalb dessen dürften sich einige Stopp-Marken auflösen, welche zu einer schnellen Abwärtsbewegung in Richtung des Levels von 0,70 USD führen könnten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.