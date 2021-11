Meridian Mining UK Societas: Richtige Reaktion auf die Ergebnisse

Die Aktie von Meridian Mining konnte gestern in Kanada um 17,65% zulegen, was die richtige Reaktion auf die neuen Ergebnisse (Update gestern Nachmittag) war.Mittlerweile konnte der Trend in Richtung Nordwesten auf eine Länge von 950 Metern ausgeweitet werden und die Firma hat dort mit den hochgradigen Goldfunden noch bessere Resultate erzielen können als auf Cabacal selbst. Weitere 500 Meter soll es in Richtung Südosten gehen, was dann schon einen mineralisierten Trend von 2 Kilometern ergeben würde:CD072 war die erste Bohrung, die man zusätzlich mit den Brandproben analysiert hat, um Klarheit über die sichtbaren Goldgehalte zu bekommen. Die anderen hochgradigen Gold-Treffer wie 26,7 Meter mit 21,5 g/t Gold oder 3,2 Meter mit 237,7 g/t Gold wurden noch mit der üblichen Methode ausgewertet. Theoretisch könnte es sein, dass auch dort noch höhere Gehalte im Gestein enthalten sind.Die gestern vorgelegten Gehalte über 49 Meter zeigen einen Wert des Gesteins im Boden von 287 USD. Als Anhaltspunkt habe ich etwa 100 USD je Tonne, die bei einem solchen Projekt profitabel wären:Meridian liefert und das Projekt wächst mit besseren Gehalten, als man dies auf Basis von Cabacal hätte annehmen dürfen. Für mich ist Meridian deshalb eine der spannendsten Kupfer-Gold-Aktien im Sektor, von der wir noch so einiges hören dürften.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.