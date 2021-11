Monument gibt Bohrergebnisse im Goldprospektionsgebiet Peranggih in Malaysia bekannt

VANCOUVER, Nov. 30, 2021 - Monument Mining Ltd. (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) ("Monument" oder das "Unternehmen") gibt die Ergebnisse der Umkehrsp?lbohrungen (Reverse Circulation, "RC") in den s?dlichen und zentralen Gebieten des Goldprospektionsgebiets Peranggih ("Peranggih") bekannt, das sich 10 km n?rdlich der Goldmine Selinsing befindet.



Das RC-Bohrprogramm wurde von M?rz bis Juli 2021 durchgef?hrt. Das Hauptziel dieses Programms besteht darin, eine oberfl?chennahe Mineralisierung etwa 50 m unter der Oberfl?che abzugrenzen, die potenziell erschlossen und schnell abgebaut werden kann, um die bestehende Oxidanlage bei der Selinsing-Goldmine zu versorgen, falls die Ergebnisse der Proben und des Blockmodells zufriedenstellend sind (Abbildung 1).

Abbildung 1: Eine Standortkarte zu Peranggih mit interpretierter Mineralisierung ist verf?gbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d8c4c1d6-ad5f-4a1d-8290-a0977ed2f537

Signifikante Abschnittsergebnisse

PGRC076: 5 m bei 6,88 g/t Gold aus 10 m, einschlie?lich 3 m bei 11,06 g/t Gold aus 11 m

PGRC077: 14 m bei 1,50 g/t Gold aus 16 m, einschlie?lich 4 m bei 4,30 g/t Gold aus 19 m

PGRC089: 13 m bei 1,39 g/t Gold aus 11 m, einschlie?lich 2 m bei 5,30 g/t Gold aus 11 m

PGRC102: 9 m bei 1,52 g/t Gold aus 29 m, einschlie?lich 1 m bei 10,21 g/t Gold aus 36 m

PGRC113: 21 m bei 1,24 g/t Gold aus 21 m, einschlie?lich 7 m bei 2,58 g/t Gold aus 21 m

PGRC117: 10 m bei 1,56 g/t Gold aus 8 m, einschlie?lich 5 m bei 2,61 g/t Gold aus 10 m

Details finden Sie in "Anhang 1 - Zusammenfassung der Bohrergebnisse (0,35 g/t Cut-Off-Gehalt)"

Das RC-Bohrpogramm 2021

Das RC-Bohrprogramm umfasste 68 RC-Bohrungen mit einer L?nge von 3.317 m und einer maximalen Tiefe von 70 m bei 3 Bohrungen (Abbildung 2). 3.901 Proben wurden im Labor vor Ort bei der Selinsing-Goldmine untersucht (das "Labor"). Die endg?ltigen Untersuchungsergebnisse gab es am 15. August 2021. Das Bohrprogramm best?tigte die Ausdehnung einer signifikanten Mineralisierung in Fallrichtung des zuvor erkundeten Gebiets durch oberfl?chliche RAB-Bohrungen ("Rotary Air Blast") entlang der nordwestlich verlaufenden Scherungsstruktur.

Insgesamt stie?en 70 % der geplanten Bohrungen auf eine Goldmineralisierung oberhalb eines Oxid-Cutoffs (>0,35 g/t Gold) in relativ geringer Tiefe, 50 m unter der Oberfl?che. Die Ergebnisse definierten eine breitere niedriggradige Mineralisierung ?ber eine 830 m lange und 60 m breite Zone (Abbildung 2).

Die RC-Bohrungen 2021 wurden in zwei Phasen durchgef?hrt, um jede Phase zu optimieren und das Potenzial zu erh?hen, auf die anvisierte Mineralisierung zu sto?en.

Die Phase-1-Bohrung wurde von M?rz bis April 2021 in einem Nennabstand von 20 mal 20 Metern und einer durchschnittlichen Tiefe von 48 m durchgef?hrt und umfasste 34 Bohrl?cher mit einer Gesamtl?nge von 1.697 Metern. Die Phase-1-Bohrung zielte auf eine hoch- und niedriggradige, flache Mineralisierungserweiterung bei Peranggih South und Central ab, die w?hrend der RC- und Diamantbohrkampagne (DD) von Februar bis Mai 2018 durchteuft wurde. (21 DD-Bohrungen f?r 1.015 m und 34 RC-Bohrungen f?r 1.710 m). Dieses Ziel deckt sich mit dem eluvialen und kolluvialen Material, das sich an der Oberfl?che bis in etwa 15 m Tiefe befindet. Die meisten Bohrungen wurden mit einer Neigung von 60? in Richtung Westen gebohrt.

Die Phase-2-Bohrung wurde im Mai 2021 eingeleitet und im Juli 2021 abgeschlossen, nachdem ermutigende Untersuchungsergebnisse aus Phase 1 vorlagen, die auf die Streichenerweiterung der Mineralisierung bei Peranggih South und Central abzielten, die in den Phase-1-Bohrungen durchteuft wurde. Das Programm umfasste 34 RC-Bohrungen mit einer Gesamtl?nge von 1.620 m und einer durchschnittlichen Tiefe von 48 m. Der Azimut, die Ausrichtung der Bohrungen, die durchschnittliche Tiefe und die Abst?nde waren ?hnlich wie beim Phase-1-Programm. Im s?dlichen Teil von Peranggih North wurden zwei Erkundungsbohrungen vorgenimmen, um ein anomales Gebiet zu testen.

Abbildung 2: Die Position der Bohrl?cher und die geologische Karte von Peranggih sind verf?gbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e4583027-0896-42b8-8509-38088c4783f1

QA/QC

Das Unternehmen f?hrt ein sorgf?ltiges internes Qualit?tssicherungs-/Qualit?tskontrollprotokoll ("QA/QC") f?r alle Aspekte der Probenahme und des Analyseverfahrens ein. Es wird genauestens auf Gesteinssplitter geachtet, die gesammelt, f?r die Probenahme markiert und protokolliert werden. Zertifiziertes Referenzmaterial ("CRM"), Duplikate und Leerproben werden gem?? der Industriestandardpraxis eingesetzt. Die Proben wurden intern im Selinsing-Labor mittels Brandproben mit Atomabsorptionsspektrometer ("AAS") untersucht.

Alle Leerwerte wiesen einen Goldwert auf, der unter dem empfohlenen Wert lag, was auf eine risikoarme Kontamination im Labor hinweist. Alle CRM-Untersuchungswerte liegen innerhalb des Bereichs von drei Standardabweichungen. Dies deutet darauf hin, dass alle CRMs gut funktionieren und das Ergebnis des Labors als zuverl?ssig anzusehen ist. Duplikatproben zeigen eine gute Wiederholbarkeit, was m?glicherweise darauf hindeutet, dass es im Labor nur zu einer geringen Kreuzkontamination kommt.

Peranggih - Geologie und Mineralisierung

Die Peranggih-Mineralisierung wird strukturell von der 40-50 m breiten Nord-West-Scherzone kontrolliert. Das abgeschlossene Bohrprogramm umriss die Ausdehnung der Fu?wand und der h?ngenden Wand der mineralisierten Struktur. Das Vorhandensein von Quarz-Brekzien, Tuff-Brekzien und abgeschertem Gestein aus tonhaltigem Sediment, Tuff und schwarzem Schiefer deutet auf die Art des Deformationsereignisses hin, das f?r die Goldablagerung bei Peranggih verantwortlich ist. Die steil abfallende hochgradige (?ber 1,5 g/t) mineralisierte Struktur durchschneidet die niedriggradige Mineralisierung in einem h?heren Winkel und tritt lokal bei Peranggih South und Central auf. Die r?umliche Lage der hochgradigen Mineralisierung ist im Nord-S?d-L?ngsschnitt ("N-S") dargestellt (Abbildung 3). Die niedrig- und hochgradigen Strukturen sind entlang des Streichens und neigungsabw?rts noch offen. Ein zus?tzliches RC-Bohrprogramm ist geplant, um die 560 m lange Ausdehnung der mineralisierten Zone entlang des Streichens sowie in der Tiefe und Neigung des bekannten Erzlagers zu erfassen.

Die Peranggih-Mineralisierung ist in der Regel mit matrixgest?tzten Quarz-Brekzien verbunden. Der Gro?teil der Mineralisierung kommt in einer stark oxidierten Umgebung vor, da sich Peranggih in einer tiefen Verwitterungsumgebung befindet. Die Lithologien weisen im Allgemeinen eine m??ige tonhaltige und Verkieselungs-Alteration auf. Der strukturelle Rahmen deutet darauf hin, dass die mineralisierte, goldhaltige Brekzie innerhalb des Scherungssystems mit einer steilen bis m??igen Neigung in Richtung Osten verl?uft.

Abbildung 3: Der Nord-S?d-L?ngsschnitt von Peranggih zeigt die hochgradige Durchteufung aus dem RC-Bohrprogramm und ist verf?gbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7831836b-3555-4301-af15-70b1c57b37af

Vorherige RAB-Bohrungen und Nachbereitung von Abbauarbeiten

Seit Januar 2020 hat Monument aktiv 86.870 m RAB-Bohrungen bei Peranggih durchgef?hrt und mit Unterbrechungen insgesamt 3.610 Unzen Gold abgebaut und produziert (Stand: 31. Oktober 2021). Die oberfl?chlichen RAB-Bohrungen mit einem Nennabstand von 3 m x 3 m oder 5 m x 5 m und einer maximalen Tiefe von 20 m zielten auf oberfl?chliche Goldvorkommen ab, die mit eluvialem und kolluvialem Material verbunden sind, das oberhalb der mineralisierten Struktur vorhanden ist.

Als Ergebnis der RC-Bohrungen von 2021 wurde ein internes Blockmodell erstellt und ein internes flaches Grubenmodell bis 40 m unter der Oberfl?che optimiert. Im ersten Quartal 2022 wurden insgesamt 55 kt mineralisiertes Material abgebaut und der M?hle zugef?hrt. Es wird erwartet, dass der Oxidabbau und die Produktion von Peranggih in den kommenden Monaten zunehmen werden.

Peranggih ist ein vollst?ndig genehmigter Standort mit einer zehnj?hrigen Minenpacht, die am 14. M?rz 2029 ausl?uft.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen dieser Pressemitteilung wurden von Adrian Woodfield, B.Sc.(Hons), Chefgeologe von Monument Mining Ltd., zusammengestellt und von Roger Stangler, MEng, FAusIMM, MAIG, einer gem?? NI43-101 qualifizierten Person, gepr?ft und genehmigt. Er wurde von Golder Associates Pty Ltd. beauftragt.

?ber Monument

Monument Mining Ltd. (TSX-V: MMY, FSE:D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt. Sein erfahrenes Managementteam setzt auf Wachstum und treibt auch die Murchison Goldprojekte, bestehend aus Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra (20 % Beteiligung), in der Murchison-Region in Westaustralien voran. Das Unternehmen besch?ftigt ungef?hr 200 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich f?r die h?chsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.

Anhang 1 - Zusammenfassung der Bohrergebnisse (0,35 g/t Cut-Off-Gehalt):

Bohrloch-ID ?stliche Ausrichtung N?rdliche Ausrichtung RL Azimut Dip EOH (m) Tiefe ab (m) Tiefe bis (m) L?nge (m) Goldgehalt (g/Au) PGRC052 423186 479857 113 270 -60 70 19 23 4 0.41 PGRC053 423154 479859 114 270 -60 57 24 32 8 1.08 und - - - - - - 44 51 7 0.35 PGRC054 423128 479858 118 270 -60 50 7 10 3 0.55 und - - - - - - 14 24 10 0.61 PGRC055 423127 479874 115 270 -60 50 1 15 14 0.58 einschlie?lich - - - - - - 10 12 2 1.71 und - - - - - - 18 37 19 0.86 einschlie?lich - - - - - - 26 30 4 2.10 PGRC057 423143 479872 114 270 -59 50 35 48 13 0.47 PGRC058 423183 479839 115 274 -61 50 2 11 9 0.41 und - - - - - - 27 41 14 0.54 einschlie?lich - - - - - - 35 36 1 1.29 PGRC061 423009 480261 110 270 -59 50 31 38 7 0.52 PGRC063 422994 480247 112 269 -59 40 18 26 8 0.68 einschlie?lich - - - - - - 21 23 2 1.23 PGRC067 423032 480304 109 269 -59 60 15 19 4 0.55 PGRC068 422983 480325 103 271 -60 40 16 24 8 0.60 PGRC070 423072 479987 117 271 -60 50 14 19 5 0.71 einschlie?lich - - - - - - 15 16 1 2.21 PGRC072 423072 479969 111 273 -60 50 0 6 6 0.43 PGRC073 423098 480007 114 270 -61 60 39 49 10 0.50 einschlie?lich - - - - - - 42 43 1 1.90 PGRC074 423145 479896 110 271 -59 50 22 27 5 0.60 und - - - - - - 32 35 3 0.38 und - - - - - - 38 50 12 0.79 einschlie?lich - - - - - - 42 43 1 1.32 PGRC075 423130 479896 110 269 -59 50 7 17 10 0.41 und - - - - - - 24 30 6 0.54 und - - - - - - 44 49 5 0.56 PGRC076 423106 479981 106 274 -59 60 10 15 5 6.88 einschlie?lich - - - - - - 11 14 3 11.06 und - - - - - - 48 51 3 0.65 PGRC077 423089 479967 106 277 -60 50 16 30 14 1.50 einschlie?lich - - - - - - 19 23 4 4.30 PGRC078 423098 479970 106 269 -60 60 18 38 20 0.86 einschlie?lich - - - - - - 20 27 7 1.62 PGRC079 423128 479921 110 272 -60 50 0 14 14 0.38 PGRC080 423113 479921 110 266 -61 50 9 23 14 0.48 PGRC081 423143 479921 110 271 -61 50 2 12 10 0.48 PGRC082 423117 479909 110 271 -59 50 9 14 5 0.64 einschlie?lich - - - - - - 13 14 1 1.68 PGRC083 423116 479857 118 270 -59 30 0 20 20 0.77 PGRC085 422915 480560 107 268 -61 50 18 21 3 0.66 PGRC086 423039 480382 99 270 -60 50 1 12 11 0.68 einschlie?lich - - - - - - 2 7 5 1.09 PGRC087 423052 480096 110 275 -61 50 14 19 5 0.93 einschlie?lich - - - - - - 15 17 2 1.61 und - - - - - - 22 27 5 0.38 PGRC088 423065 480111 110 267 -60 30 7 12 5 0.72 und - - - - - - 22 30 8 0.83 einschlie?lich - - - - - - 27 29 2 1.91 PGRC089 423095 480112 110 271 -59 40 11 24 13 1.39 einschlie?lich - - - - - - 11 13 2 5.30 und - - - - - - 29 39 10 0.47 PGRC091 423069 480141 109 269 -61 40 30 33 3 0.93 PGRC092 423072 480090 110 259 -59 50 17 30 13 0.62 einschlie?lich - - - - - - 17 19 2 1.14 und - - - - - - 39 44 5 0.62 PGRC093 423071 480072 110 271 -61 50 37 42 5 2.01 einschlie?lich - - - - - - 40 42 2 4.72 PGRC095 423109 479948 110 270 60 70 34 47 13 0.57 einschlie?lich - - - - - - 34 38 4 1.00 PGRC096 423175 479814 128 270 60 50 12 26 14 0.44 einschlie?lich - - - - - - 20 21 1 1.19 PGRC098 423085 480020 108 269 -61 60 4 17 13 0.41 und - - - - - - 34 39 5 0.42 PGRC099 423076 480047 108 271 -61 50 9 16 7 1.00 einschlie?lich - - - - - - 11 13 2 2.10 und - - - - - - 20 25 5 0.37 PGRC100 423196 479838 117 269 -61 70 45 52 7 0.62 und - - - - - - 63 69 6 0.40 PGRC101 423194 479823 120 273 -60 50 3 7 4 0.39 und - - - - - - 22 32 10 0.38 und - - - - - - 35 42 7 0.43 PGRC102 423095 480096 108 271 -59 50 13 24 11 0.41 und - - - - - - 29 38 9 1.52 einschlie?lich - - - - - - 36 37 1 10.21 PGRC106 422978 480404 98 271 -59 50 20 23 3 0.53 PGRC108 422991 480358 100 271 -60 30 8 20 12 1.22 einschlie?lich - - - - - - 18 20 2 2.69 PGRC110 423024 480374 100 271 -60 30 5 8 3 0.50 PGRC112 423003 480276 110 269 -60 50 30 36 6 0.55 einschlie?lich - - - - - - 31 32 1 1.02 PGRC113 423093 479841 128 269 -59 60 21 42 21 1.24 einschlie?lich - - - - - - 21 28 7 2.58

Alle gemeldeten Abschnitte basieren auf einer Bohrbreite von mehr als 3 m ?ber dem Oxid-Cutoff (0,35 g/t Au) mit weniger als 2 m internen Verd?nnungen, die auf 0,30 g/t Au beschr?nkt sind, w?hrend die enthaltenen Abschnitte mit einer Mindestbreite von 1 m auf 1,0 g/t Au beschr?nkt sind.