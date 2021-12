Arbor Metals plant die Erweiterung der strategischen Lithium-Konzessionen in Nevada

Vancouver, 01. Dezember, 2021 - Arbor Metals Corp. (das Unternehmen) (TSXV: ABR, FWB: 432) gibt bekannt, dass das Unternehmen nach einer ermutigenden technischen und geologischen Überprüfung seines Lithiumprojekts Millers Crossing und des umgebenden Gebiets die Firma Advanced Surveying and Professional Services (ASPS) mit der Durchführung einer technischen Überprüfung sowie des Akquisitionsprozesses zur Erweiterung des Lithiumprojekts des Unternehmens im Big Smokey Valley beauftragt hat. Damit wird sich der Fokus des Unternehmens auf den Ton erweitern, der in den Lithiumprospektionsgebieten in Streichrichtung des Projekts TLC von American Lithium eingelagert ist. Angesichts der jüngsten Erfolge von American Lithium bei der Erschließung des Projekts TLC sowie den Fortschritten, die bei den Gewinnungsverfahren für in Lithium eingelagerten Ton erzielt wurden, ist das Unternehmen davon überzeugt, dass das Gebiet gerüstet ist, um die Lithiumproduktion auszubauen. ASPS verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung mit der Vermessung und Entdeckung verschiedener Minerallagerstätten im Bundesstaat Nevada. Das Unternehmen freut sich auf die Zusammenarbeit mit ASPS bei der Erweiterung des Projekts und der Aufnahme der ersten dortigen Arbeiten. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Erweiterung in den kommenden beiden Wochen abgeschlossen werden kann.Der erweiterte Fokus des Unternehmens auf Lithium ist ein wesentlicher Bestandteil seiner Explorationsstrategie. Das Management überprüft kontinuierlich Möglichkeiten rund um den Globus, die das Potenzial einer bedeutenden Lagerstätte bieten, welche den Kriterien des Unternehmens entspricht.Die Leser werden vorsorglich darauf hingewiesen, dass das Unternehmen die Bestimmungen für die Erweiterung des Lithiumprojekts noch nicht abschließend festgelegt hat und dass keine Gewissheit darüber besteht, dass die Transaktion tatsächlich abgeschlossen wird. Der Abschluss einer solchen Transaktion unterliegt den üblichen Vollzugsbedingungen, die eventuell eine aufsichtsrechtliche Genehmigung umfassen. Sobald die Bestimmungen abschließend festgelegt sind, wird das Unternehmen weitere Informationen zur Projekterweiterung bereitstellen. Mark FergusonChief Executive OfficerDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Bei Verwendung in dieser Pressemitteilung kennzeichnen Wörter wie antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, Ziel, planen, prognostizieren, können, Zeitplan und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf den möglichen Erwerb eines aussichtsreichen Lithiumprojekts sowie auf andere Faktoren oder Informationen beziehen. Diese Aussagen spiegeln die derzeitige Auffassung des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als realistisch eingeschätzt werden, jedoch beträchtlichen Unsicherheiten und Eventualitäten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Mitbewerb und die politische und gesellschaftliche Situation unterliegen. Es gibt viele bekannte und unbekannte Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden (können), abweichen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen so anzupassen, dass sie geänderte Annahmen oder Umstände oder auch andere Ereignisse widerspiegeln, die Einfluss auf solche Aussagen oder Informationen haben, es sei denn, dies wird in den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften gefordert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!