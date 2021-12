Krieg ist die Gesundheit des Staates - nicht die Investoren

Was auch immer die medizinischen Probleme und Ergebnisse des Weltkriegs COVID-19 sein mögen, das wirtschaftliche und finanzielle Ergebnis wird Inflation sein.



Probleme in der Versorgungskette verschärfen zwar die Inflation, aber mit der Zeit wird sich Milton Friedmans Behauptung, dass Inflation überall und immer ein monetäres Phänomen ist, wieder als richtig erweisen.



Die Inflation kann sich verlangsamen oder auch nicht, wenn die Engpässe in der Lieferkette beseitigt sind, aber sie wird nicht aufhören oder in eine Deflation umschlagen.



Der Preis für ein Thanksgiving-Essen im Jahr 2021 hat bereits viele Amerikaner schockiert. Diejenigen, die sich vorher keine Sorgen um die Inflation gemacht haben, denken jetzt darüber nach - und das wirkt sich auf das Verbraucherverhalten aus.



Die Lohnzuwächse werden zwar nicht mit der Inflation Schritt halten, aber sie werden anhalten - und sie werden "klebrig" sein.



Selbst wenn Powell & Co. Recht haben und die Inflation nach COVID-19 deutlich zurückgeht - wer weiß, wann das sein wird? Allerspätestens im nächsten Sommer könnte das der Fall sein. Das sind viele Monate, in denen die anhaltend hohe Inflation die Erwartungen und das Verhalten der Verbraucher verändern wird.



Die Inflation allein wird die Fed oder die EZB nicht dazu veranlassen, die Zinssätze zu erhöhen. Sie werden sagen, dass sie einen viel robusteren Beschäftigungsaufschwung sehen wollen, bevor sie den Abzug betätigen.



Angesichts der wirklich historischen Höhe der Staatsverschuldung ist es eine offene Frage, wie weit die Fed die Zinsen steigen lassen kann, selbst wenn die Wirtschaft boomt.



Hohe Inflation und niedrige Zinssätze bedeuten zumindest in den USA und der EU dauerhaft negative Realzinsen.



Etwas mehr als 100 Jahre nach dem Tod des amerikanischen Schriftstellers Randolph Bourne zeigt sich, dass seine Behauptung, "Krieg ist die Gesundheit des Staates", in hohem Maße zutrifft. Die Idee ist, dass die existenzielle Bedrohung durch den Krieg dazu führt, dass der Staat Notstandsbefugnisse übernimmt, die er nie wieder zurückgibt... zumindest nicht vollständig.Es stimmt, dass die US-Regierung nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg auf Kriegsbefugnisse und außerordentliche Steuersätze verzichtete. Aber jedes Mal war die Bestie zu groß geworden, um wieder in ihren alten Käfig zu passen. Und jetzt ist es natürlich noch viel größer als zu Kriegszeiten. Wie kann das sein, da sich die USA nicht im Krieg befinden? Doch, das tun sie - wenn man die Verantwortlichen fragt.Wie man so schön sagt: "Eine gute Krise darf man nicht vergeuden." Und wie könnte man besser um Unterstützung für die Bekämpfung einer Krise werben, als sie als Krieg zu bezeichnen? Daher der Krieg gegen die Armut, der Krieg gegen Drogen, der Krieg gegen den Terrorismus und jetzt der Krieg gegen COVID-19. Lassen wir einmal die Notwendigkeit und den Erfolg dieser verschiedenen "Kriege" beiseite. Der Punkt ist, dass diese und weitere Kriege die US-Regierung größer und teurer gemacht haben als je zuvor.Der Wirtschaftswissenschaftler Robert Higgs erklärt diesen "Ratchet-Effekt" in seinem bahnbrechenden Werk "Crisis and Leviathan". Aber ich bin nicht hier, um einen libertären Angriff auf die große Regierung zu planen. Ich möchte die Anleger lediglich davor warnen, zu erwarten, dass die Dinge wieder so werden, wie sie vor COVID-19 waren.Dies gilt insbesondere für die Notfallmaßnahmen der Fed als Reaktion auf die globale Finanzkrise von 2008. Nicht nur, dass die Fed ihre Bilanz nach 2008 nie normalisiert hat (und damit effektiv Staatsschulden monetarisiert hat), sondern auch, dass die einstigen "Notfallmaßnahmen" (wie "QE") heute zu den regulären "Werkzeugen" im Werkzeugkasten der Fed gehören.Massive Eingriffe - nennen Sie es "Schutz vor dem Absturz", wenn Sie wollen - sind der neue Normalzustand. Wie lange das andauern kann... Niemand weiß es. Was ich weiß, ist, dass alle Instrumente der Fed und anderer Zentralbanker zur Bewältigung des aktuellen "Krieges" massiv inflationär sind. Während ich diese Zeilen schreibe, halten die Zentralbanker in den USA und der EU an ihrer "vorübergehenden" Erklärung fest, obwohl sie zu "nicht dauerhaft - nach COVID-19" mutiert ist.Die Händler an der Wall Street scheinen bereit zu sein, mitzumachen. Die Verbraucher jedoch kaufen das nicht mehr ab. Ich weiß, dass die Kommentatoren in den Finanzmedien sagen, dass die steigenden Einzelhandelsumsätze zeigen, wie "stark" der amerikanische Verbraucher ist, aber ich denke, dass dies in Wirklichkeit ein Beweis dafür ist, dass die Inflationserwartungen der Verbraucher einen höheren Gang einlegen. Die sinkenden Umfragen zur Verbraucherstimmung bestätigen mich in dieser Annahme.Wie steht es mit dieser neuen Variante von COVID-19, die "viele Mutationen" aufweist? Wenn das eine neue Welle von Betriebsschließungen auslöst, wird das nicht deflationär sein? Ja... Es könnte sehr kurze Deflationsspitzen geben, aber die Reaktion der Regierung wäre mit ziemlicher Sicherheit, die beiden Geldspritzen - die fiskalische und die monetäre - auf sie zu richten. Meiner Meinung nach gewinnt die Druckerpresse am Ende immer.Und vergessen Sie nicht, dass ein Krieg, auch wenn er noch so ehrenwert ist, immer zerstörerisch ist. Er kann den technologischen Fortschritt vorantreiben, aber das gilt auch für das Profitmotiv. Er kann ein Volk beleben, aber auch eine konstruktive Vision wie die Entwicklung zu einer multiplanetaren Spezies. Selbst bei der Verteidigung der unbezahlbaren Freiheit werden Eigentum und Leben zerstört.Es ist in Ordnung, zerbrochene Fensterscheiben positiv zu sehen, aber man sollte nie die Kosten vergessen. Es wird Jahre dauern, bis der "Weltkrieg COVID-19" seine volle zerstörerische Wirkung entfaltet, ganz zu schweigen davon, sie zu messen. Und was nun? Das denke ich:All dies deutet auf höhere Gold- und Silberpreise hin. Das wird vielleicht nicht morgen der Fall sein, aber ich wäre sehr überrascht, wenn die Preise bis 2022 nicht steigen würden. Das ist keine Vorhersage, sondern nur meine Erwartung. Außerdem kann ich mir nur schwer vorstellen, dass der Goldpreis in diesem Umfeld in großem Stil einbricht, d. h. unter 1.600 USD fällt und dort bleibt. Sollte dies der Fall sein, müsste ich mir einige schwierige Fragen stellen. So weit sind wir aber noch nicht, und deshalb habe ich in dieser Woche gerne den "Kursrückgang" gekauft.Was ist mit Industriemineralien? Aufgrund meiner Inflationsprognose bin ich für Rohstoffe und Sachwerte im Allgemeinen optimistisch. Ich denke jedoch, dass eine weitere Welle von COVID-19-Lockdowns Energie und Rohstoffen wahrscheinlich schaden würde, wenn auch nur vorübergehend. Das veranlasst mich zwar nicht dazu, jetzt zu verkaufen, aber ich warte auf niedrigere Einstiegspreise bei der nächsten großen Angst, die jetzt vielleicht schon beginnt.Und wie sieht es mit Mainstream-Investitionen aus? Das ist nicht mein Fachgebiet. Ich stelle jedoch fest, dass schlechte Nachrichten in der realen Welt (die neue CVOVID-19-Mutation) heute auch schlechte Nachrichten an der Wall Street waren. Möglicherweise ändern sich dort die Muster. Denken Sie bitte daran, dass Gold und Silber (oder andere Rohstoffaktien) etwas ganz anderes sind als Goldbarren. Die physischen Metalle, die man direkt kontrollieren kann, sind eine Versicherung. Die Aktien sind Spekulationen. Sie dienen fast gegensätzlichen Zwecken.© Lobo TiggreDieser Artikel wurde am 26. November 2021 auf www.independentspeculator.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.