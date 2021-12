Ökonom: Gold wird auf 1.700 $ fallen

Vivek Dhar, Ökonom für Bergbau und Energie bei der Commonwealth Bank of Australia, sprach in der Sendung "Bloomberg Daybreak: Asia" über seine Einschätzung zu den Aussichten für Öl, Eisenerz und Gold.Gold hat seine jüngsten Gewinne zuletzt wieder abgegeben, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell erklärte, dass die starke US-Wirtschaft und die hohe Inflation ein früheres Ende der Anleihenkäufe der Zentralbank als geplant im nächsten Jahr rechtfertigen könnten.Dhar gehe davon aus, dass das gelbe Metall bedingt durch die hawkishere Fed bis zum Märzquartal kommenden Jahres auf ein Niveau um 1.700 USD je Unze sinken wird. In absehbarer Zukunft werde es dann eine flache Preisentwicklung zeigen.© Redaktion GoldSeiten.de