Mark Yaxley: Welche Münzen und Barren zu Weihnachten?

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research jüngst mit Mark Yaxley, dem Managing Director von Strategic Wealth Preservation, über dessen Einschätzung zum Goldmarkt sowie über seine Empfehlungen in Bezug auf Edelmetalle als Weihnachtsgeschenke.Laut dem Experten erfährt das gelbe Metall derzeit Abwärtsdruck, welcher vom gestiegenen US-Dollar-Index ausgeht. Jedoch habe die Nachfrage nach physischen Edelmetallen – zumindest bei seinem Unternehmen und bei den ihm bekannten Kollegen - ein Sechsmonatshoch erreicht, was eine gute Unterstützung für die Metalle biete.Yaxley betont die große Bedeutung von Diversifikation im Anlageportfolio. Besonders Palladium sollte aufgrund von seiner individuellen Entwicklung in Betracht gezogen werden.Weiterhin stellt der Marktkenner einige Münzen und Barren vor, die sich aktuell zum Kauf anbieten, beispielsweise als Weihnachtsgeschenk.© Redaktion GoldSeiten.de