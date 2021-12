Sibanye-Stillwater - Handel mit Wertpapieren

Name NJ Froneman

Johannesburg, 1. Dezember 2021 - Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW and NYSE: SBSW) veröffentlicht gemäß den Paragrafen 3.63 bis 3.74 der JSE Limited Listings Requirement (Kotierungsvoraussetzungen) das Folgende:Herr Froneman hat mit einem Finanzinstitut Eigenkapitalfinanzierungsvereinbarungen abgeschlossen und umstrukturiert, die aus Darlehensverträgen bestanden, die durch gleichzeitige Collar-Absicherungen und Aktienkreditgeschäfte verbrieft waren. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Transaktionen beziehen sich auf die bestehenden Absicherungen, die zuvor in den Pressemitteilungen zu den Transaktionen vom 9. Oktober 2019 und 12. Dezember 2019 offengelegt wurden.In Bezug auf Absatz 3.66 der Börsenzulassungsbedingungen wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren erhalten.E-Mail: ir@sibanyestillwater.comJames WellstedHead of Investor RelationsTel: +27 (0) 83 453 4014Website: www.sibanyestillwater.comSponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary LimitedIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!