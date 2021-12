Firebird Metals Ltd. - Hill 616: Ressource

Firebird Metals, eine Aktie die wir seit dem IPO als nächsten "Mangan-Kandidaten" verfolgen, kam heute mit einer neuen Ressourcen-Kalkulation für das Hill 616 Gebiet, dem zweiten Projekt der Firma neben Oakover: Link Hill 616 kommt nun auf eine Ressource von 57,5 Millionen Tonnen zu durchschnittlich 12,20% Mangan. Darin ein oberflächennahes Vorkommen von 8,1 Millionen Tonnen mit 17,40% Mangan.Das ist ein starker Auftakt für das zweite Gebiet von Firebird Metals , zumal der Gehalt von 12,2% robust aussieht und die 17,4% noch besser.Die Ressource konnte zudem ohne eigene Bohrungen und somit sehr günstig erstellt werden. Es wurden die knapp 5.000 Bohrmeter des Vorbesitzers für die Ressource akzeptiert, so dass man sich eine Menge Geld gespart hat.Nun hat man aktuell 64 Millionen Tonnen zu 10% auf Oakover und 57,5 Millionen Tonnen zu 12,20% auf Hill 616. Somit wurde bereits die Marke von 100 Millionen Tonnen zu 10% überschritten, wobei auf Oakover bereits ein 10.000 Meter Bohrprogramm durchgeführt wurde, für das noch die kompletten Resultate ausstehen!Eine sehr gute Meldung von Firebird und das Unternehmen macht Fortschritte. Ziel ist es, den Weg von Element 25 einzuschlagen, nur schneller. Es gibt auch eine neue Präsentation: Link Die Aktie etwas fester, doch die Anleger sind zurückhaltend. Das liegt einfach daran, dass Element 25 zuletzt zurückgekommen ist und die Investoren vorsichtiger geworden sind. Zieht Element 25 wieder, wird Firebird ziehen.Wer Geduld hat, der findet aktuell auf diesem Kursniveau knapp oberhalb von 0,40 AUD eine super Einstiegschance mit Sicht auf die nächsten 12 - 24 Monate, ohne dass man Eile haben müsste.Das Management arbeitet an einer möglichen Produktion von DSO (Direct shipping Ore), um zügig Cash-Flow zu erwirtschaften und möchte dann auch in den Mangan-Sulfat-Bereich einsteigen, genau wie Element 25.Die besten Käufe macht man immer dann, wenn das Interesse an einer Aktie oder einem Rohstoff abgekühlt sind, was ich hier sehe.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.