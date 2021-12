Eskalation mit Ansage!

Auf allen Ebenen steigen die Spannungen und die Regierungen weltweit treiben ihre Nationen in eine Eskalationspirale. Gold und Silber werden währenddessen noch gedrückt, besonders stark ist Silber manipuliert. Die deutsche Wirtschaft ächzt weiter unter steigenden Preisen und erwartet Preiserhöhungen wie seit über 30 Jahren nicht.China scheint alles daran zu setzen, daß es eine Entspannung bei den Lieferketten nicht gibt, es verhängt eine 7-wöchige Hafenquarantäne für Seeleute. Wie Spannungsentladungen aussehen, konnte man vor Tagen auf den Salomonen Inseln betrachten, wo Parlament und China-Town in Flammen aufgingen.Je näher der ökonomische Zusammenbruch kommt, umso mehr scheinen die großen Nationen die Kriegstrommel zu schlagen. Die Briten verlegen wieder größere Truppenteile nach Deutschland, Russland verfügt über eine Waffe, die Satelliten zerstören und damit die Lenksysteme des Westens ausschalten kann.Auch in der Ukraine, Taiwan oder im Nahen Osten kann jederzeit ein Konflikt losgetreten werden. Wenn es beginnt, dann vermutlich überall gleichzeitig. Bewahren Sie die Ruhe, bereiten Sie sich weiter vor.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)