Was wäre, wenn der Silberpreis die gleichen Zuwächse wie andere Vermögenswerte 1980 verzeichnen würde?

Es ist für unsere Wählerschaft keine Überraschung, aber Silber ist nach wie vor eine der am meisten unterbewerteten Anlagen, die man heute kaufen kann. Unabhängig davon, mit welcher Anlageklasse man es vergleicht, bietet Silber den Anlegern derzeit einen besseren Wert als fast alles andere. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass es einer der wenigen Vermögenswerte ist, dessen Preis immer noch unter seinem Höchststand von 1980 liegt. Ein Vermögenswert sollte natürlich über einen Zeitraum von 41 Jahren an Wert gewinnen, aber selbst inflationsbereinigt hat der Silberpreis auf dem derzeitigen Niveau nicht zugelegt.Was wäre, wenn es so wäre? Was wäre, wenn der Silberpreis die gleichen Zuwächse wie andere Vermögenswerte 1980 verzeichnete? Das wird ein Spaß - aber zunächst sollten wir uns einen aktuellen Überblick darüber verschaffen, wie unterbewertet Silber nach wie vor ist...In den folgenden Tabellen sind für jeden Vermögenswert der Höchststand von 1980, der aktuelle Kurs (Stand: 26. November) und der prozentuale Gewinn oder Verlust in diesem Zeitraum von 41 Jahren aufgeführt. Beginnen wir mit den Metallen. Sehen Sie sich an, wie viel jedes Metall seit seinem Höchststand von 1980 zugelegt hat - mit Ausnahme von Silber.Alle Metalle sind zweistellig oder dreistellig gestiegen (eines sogar vierstellig). Aber nicht Silber; es liegt immer noch 53% unter seinem Höchststand von vor 41 Jahren. Wir fangen gerade erst an...Hier ist ein Vergleich von Silber mit Holz und Öl.Trotz des jüngsten Rückgangs ist der Holzpreis mehr als dreimal so hoch wie im Jahr 1980. Heizöl hat sich mehr als verdoppelt. Rohöl liegt derzeit unter seinem Höchststand von 1980, aber nicht so stark wie Silber.Hier sehen Sie Silber im Vergleich zu einigen der gängigsten Lebensmittel.Alle haben seit ihrem Höchststand von 1980 zweistellig zugelegt, außer Zucker. Er ist der einzige Vermögenswert, den ich finden kann, der derzeit ebenfalls in der Nähe seines Höchststandes von 1980 gehandelt wird.