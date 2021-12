Die Inflationsbestie lässt nur wenige Vermögenswerte übrig, in denen man Zuflucht suchen kann

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Will Rhind, dem Gründer und CEO von Graniteshares, über die steigende Inflation und die Möglichkeiten sich davor zu schützen.Die US-Inflation werde trotz der Bemühungen der Biden-Regierung, den wirtschaftlichen Druck, der auf die derzeitige Inflationskrise zurückzuführen ist, zu mildern, nicht schnell zurückgehen, glaubt der Finanzexperte.Rhind erklärt, dass die US-Bilanz seit Beginn der Covid-19-Krise um 7,5 Billionen Dollar an Schulden angewachsen sei. "Es ist sehr schwierig, die Zinsen in diesem Umfeld anzuheben, in dem wir eine Inflation mit einem rekordhohen Schuldenstand im Hintergrund haben."Gold sei eine der wenigen Möglichkeiten, sein Vermögen vor der andauernden und weiter zunehmenden Inflation zu schützen. "Rekordhohe Aktienmärkte und rekordhohe Inflation können nicht ewig so weitergehen", so Rhind, "und wenn der Markt erkennt, dass es ein Inflationsproblem gibt, gibt es nicht viele Fluchtmöglichkeiten".© Redaktion GoldSeiten.de