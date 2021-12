Max Resource leitet LiDAR-Messung über Projekt URU ein

Vancouver, 2. Dezember 2021 - Max Resource Corp. (Max oder das Unternehmen) (TSX.V: MXR; OTC: MXROF; Frankfurt: M1D2) freut sich berichten zu können, dass das Unternehmen die Firma DigitalWorld Mapping mit der Durchführung einer luftgestützten hochauflösenden LiDAR-Messung beauftragt hat, die im unternehmenseigenen Projekt CESAR im Nordosten Kolumbiens absolviert wird und die gesamte Zone URU erfassen soll (siehe Abbildungen 1 bis 4).Die LiDAR-Messung zählt zu den ersten Maßnahmen, mit denen im Projekt URU Bohrziele, die mit hoher Wahrscheinlichkeit positive Ergebnisse liefern, ermittelt werden sollen.Die Messung umfasst 600 Flugkilometer mit einem Linienabstand von 250 m auf einer Fläche von rund 290 km². LiDAR ist eine moderne Fernerkundungsmethode, bei der gleichzeitig hochauflösende Bilder aufgenommen werden und ein detailliertes digitales Geländemodell (DGM) erstellt wird. Dabei kommt ein äußerst empfindliches und präzises digitales Kartierungsinstrument zum Einsatz.Das DGM und die hochauflösenden Bilder ergeben zusammen ein dreidimensionales (3D) Geländemodell, in das ergänzende Daten (Geophysik, Bohrungen, Oberflächenproben etc.) eingebunden werden können, um ein mehrdimensionales Modell zu erstellen, mit dem dann mehrere Datenquellen exakt ausgewertet werden können - und das alles im 3D-Format. Es handelt sich dabei um ein besonders leistungsfähiges Instrument für die Bohrplanung, da damit das Risiko der Datenauswertung in nur zwei Dimensionen erheblich verringert wird.Die LiDAR-Datensätze werden für das Bohrdesign und die Planung des Zugangs zur Zone URU verwendet und liefern erstmalig Detailansichten des Bodens, die zuvor nicht dargestellt werden konnten, erläutert Brett Matich, CEO von Max.Die Unterstützung durch LiDAR bei der Erstellung eines exakten 3D-Modells wird der Schlüssel zum größtmöglichen Erfolg des neuen Bohrprogramms von Max bei URU sein. Es ist das erste bedeutende Explorationsereignis im Cesar-Becken seit der Entdeckung von Cerrejón, der größten Kohlenmine Südamerikas und Grundlage für einen Großteil der wichtigen Infrastruktur im Cesar-Becken, führt er weiter aus.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62978/MXR-NR-2 DEC2021_DE_prcom.001.jpegAbbildung 1: Standort des Projekts URUhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62978/MXR-NR-2 DEC2021_DE_prcom.002.jpegAbbildung 2. LiDAR-Messung bei URU auf 290 km² GrundflächeLiDAR ist das Akronym für Light Detection and Ranging (optische Abstands- und Geschwindigkeitsmessung). Es handelt sich um eine relativ neue aktive Fernerkundungstechnologie, die einen Laserscanner, das Globale Positionierungssystem (GPS) sowie ein Trägheitsnavigationssystem beinhaltet. Ähnlich wie bei SONAR Schallwellen und deren Reflexion genutzt werden, um Ziele zu erfassen und die Entfernung zu bestimmen (man denke an das Ping, das in einer U-Boot-Szene aus einem Kriegsfilm zu hören ist), nutzt man bei LiDAR Laserimpulse und deren zeitlich abgestimmte Reflexion, um die Zielentfernung zu bestimmen. Dieses Verfahren ist in Abbildung 3 dargestellt.Das herausragende Merkmal von LiDAR ist seine Fähigkeit, den Boden selbst durch dichte Vegetation hindurch zu sehen. Wenn man diesen Vorgang bis zu 1.000.000 Mal pro Sekunde wiederholt, kann man rasch und präzise eine Punktwolke von Zielreflexionen im dreidimensionalen Raum erstellen und so Informationen aus Gebieten erhalten, wo herkömmliche Topografie, Satellitenbilder oder Fotogrammmetrie nicht ausreichen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62978/MXR-NR-2 DEC2021_DE_prcom.003.jpegAbbildung 3: LiDAR-VerfahrenDie Angaben des Unternehmens fachlicher oder wissenschaftlicher Art in dieser Pressemeldung wurden von Tim Henneberry, P Geo (British Columbia), einem Mitglied des Advisory Board von Max Resource, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.CESAR erstreckt sich entlang des 200 Kilometer langen Cesar-Beckens im Nordwesten Kolumbiens, das reiche Kupfer- und Silbervorkommen beherbergt. Diese Region bietet Zugang zu wichtiger Infrastruktur (siehe Abbildung 4), die infolge der Öl- und Gasförderbetriebe und des Bergbaus entstanden ist. Dazu zählt auch Cerrejón, die größte Kohlenmine Südamerikas, die heute dem international tätigen Bergbauunternehmen Glencore gehört.Max nimmt an, dass die sedimentgebundene und geschichtete Kupfer-Silber-Mineralisierung bei URU im Cesar-Becken aus geologischer Sicht analog zum zentralafrikanischen Kupfergürtel (CABC) bzw. zu den Kupferschiefer-Lagerstätten in Polen ist. Fast 50 Prozent des Kupfers, von dem man weiß, dass er in sedimentgebundenen Lagerstätten existiert, befinden sich im CACB, darunter auch die 95 Milliarden Pfund umfassende Entdeckung Kamoa-Kakula von Ivanhoe Mines Ltd (TSX: IVN) im Kongo.Kupferschiefer, der weltweit größte Silberproduzent sowie Europas größte Kupferquelle, ist ein Erzkörper mit einer Mächtigkeit von 0,5 bis 5,5 Metern in Tiefen von 500 Metern und einem Gehalt von 1,49% Kupfer und 48,6 g/t Silber. Die Silberausbeute ist fast zweimal so groß wie die Produktion der weltweit zweitgrößten Silbermine.Quelle: Central African Belt Descriptive models, grade-tonnage relations, and databases for the assessment of sediment-hosted copper deposits with emphasis on deposits in the Central Africa Copperbelt, Democratic Republic of the Congo and Zambia by USGS 2010, Kamoa-Kakula by OreWin March 2020, World Silver Survey 2020 und Kupferschiefer Deposits & Prospects in SW Poland, September 27, 2019. Max weist die Investoren darauf hin, dass das Vorkommen einer Kupfermineralisierung im zentralafrikanischen Kupfergürtel und den polnischen Kupferschiefer-Lagerstätten nicht zwangsläufig auf eine ähnliche Mineralisierung bei CESAR hinweist.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62978/MXR-NR-2 DEC2021_DE_prcom.004.jpegAbbildung 4: Die erstklassige Infrastruktur des Projekts CESAR- Max identifizierte die Zone AMN (früher als AM North bezeichnet) die ingesamt mehr als 45km² umfasst und Höchstwerte von 34,4 % Kupfer und 305 g/t Silber über Abschnitte von 0,5 bis 25,0 Metern aufweist.- Die Entdeckung CONEJO von Max (März 2021) erstreckt sich aktuell über eine Streichenlänge von 3,7 km und weist einen durchschnittlichen Kupfergehalt von 4,9 % Kupfer auf (bei einer um 2 % geringeren Deckelung). Bis dato lieferten 13 Gesteinsproben Werte von mehr als 8,0 % Kupfer, 53 Werte von mehr als 5,0 % Kupfer, 93 Werte von 2,0 % Kupfer oder mehr, 36 Werte von über 20 g/t Silber. Die Mächtigkeiten betragen 0,5 bis 20,0 m. Die Höchstwerte lagen bei 12,5 % Kupfer und 126 g/t Silber:- 12,5 % Kupfer + 84 g/t Silber über 5,0 m mal 5,0 m- 10,5 % Kupfer + 50 g/t Silber über 3,0 m mal 2,0 m- 10,4 % Kupfer + 95 g/t Silber über 5,0 m mal 5,0 m- 10,2 % Kupfer + 62 g/t Silber über 5,0 m mal 5,0 m- 10,0 % Kupfer + 80 g/t Silber über 5,0 m mal 5,0 m- 9,9 % Kupfer and 50 g/t Silber über Mächtigkeiten von 2,0 m- 9,3 % Kupfer and 126 g/t Silber über Mächtigkeiten von 2,0 m- Die Zone URU (April 2021) liegt 30 km südlich von CONEJO. Sie erstreckt sich nun über 48 km² und ist in allen Richtungen offen. URU birgt augenscheinlich großes Potenzial. Die Höchstwerte liegen hier bei 14,8 % Kupfer und 132 g/t Silber. Die Mächtigkeiten reichen von 1,0 bis 10,0 Meter:- 14,8% Kupfer und 132 g/t Silber (Ausbiss) auf 1,5 m mal 0,8 m- 6,5% Kupfer und 6 g/t Silber (Ausbiss) auf Mächtigkeiten von 1,0 m- 5,6% Kupfer und 87 g/t Silber (Ausbiss) auf 1,0 m mal 1,0 m- 4,3% Kupfer und 8 g/t Silber (Ausbiss) auf Mächtigkeiten von 10,0 m- 3,9% Kupfer und 7 g/t Silber (Ausbiss) auf Mächtigkeiten von 10,0 m- 3,6% Kupfer und 12 g/t Silber (Ausbiss) auf Mächtigkeiten von 10,0 m- 3,0% Kupfer und 6 g/t Silber (Ausbiss) auf Mächtigkeiten von 10,0 m- 3,0% Kupfer und 37 g/t Silber (Ausbiss) auf Mächtigkeiten von 10,0 m- Vor kurzem gewährte vier zusammenhängende Abbaukonzessionen über 70 km² in der Zielzone URU (24. November 24, 2021, NR)- Das Ziel SP liegt im mittleren Abschnitt des 90 Kilometer langen Kupfer-Silber-Gürtels CESAR North, Erkundungsprobenahmen über 25 Meter ergaben durchschnittlich 4,8 % Kupfer und 51 g/t Silber. Die Ergebnisse gelten als bedeutend. (Pressemeldung vom 7.September 2021)- Nächste Schritte:o Fortsetzung der regionalen Kupfer-Silber-Explorationsprogramme bei CESARo LiDAR-Messung sowie ergänzende Kartierungen und Probenahmen auf einer Gesamtfläche von 70 km²o Bodengestützte IP-Messungen zur Definition von Bohrzieleno Umweltrechtliche und sozioökonomische Untersuchungen im Hinblick auf die Bohrgenehmigungo Phase-I-Bohrung in den abgegrenzten Zielzonen bei URUMax Resource Corp. ist ein Explorationsunternehmen für Kupfer und Edelmetalle, das sowohl das neu entdeckte Kupfer-Silber-Projekt CESAR (zu 100 % im Besitz) von Bezirksgröße in Kolumbien als auch das neu erworbene RT-Gold-Projekt (100 % Earn-In) in Peru vorantreibt. 