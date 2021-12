Triumph Gold erbohrt 106,50 m mit 0,76 g/t AuÄq und erweitert Zone Blue Sky

Vancouver, 2. Dezember 2021 - Triumph Gold Corp. (TSX-V: TIG | OTCMKTS: TIGCF | Frankfurt: 8N61) (Triumph Gold oder das Unternehmen) gibt die Ergebnisse aus seinen 896,72 Meter umfassenden Diamantbohrungen in 3 Bohrlöchern der Zone Blue Sky (BSZ) in der Lagerstätte Revenue auf dem Projektgebiet Freegold Mountain (Abbildung 1), wovon 106,50 Meter (m) mit 0,76 Gramm pro Tonne (g/t) Goldäquivalent1 (AuÄq) in Bohrloch RVD21-05 den Höhepunkt darstellten, bekannt.Während des Explorationsprogramms von 2021 wurden drei Bohrlöcher auf der Zone Blue Sky mit insgesamt 896,72 Metern abgeschlossen (Abbildung 2, Tabellen 1 und 2).- Bohrungen trafen auf mehrere Mineralisierungsarten einschließlich porphyrartiger Stockwork-Erzgänge, eingesprengte Sulfide, Sulfidbrekzien und epithermale Erzgänge.- Durch Bohrungen Erweiterung der oberflächennahen Mineralisierung der Zone Blue Sky in Tagebauressource (Abbildung 2)o 106,50 Meter mit 0,76 g/t AuÄq ab 120,00 Meter in Bohrloch RVD21-05o enthält 0,27 g/t Gold (Au), 5,43 g/t Silber (Ag), 0,22% Kupfer (Cu) und 0,014% Molybdän (Mo)- 26,82 Meter mit 0,67 g/t AuÄq ab 169,18 Meter in Bohrloch RVD21-06o enthält 0,50 g/t Au, 1,54 g/t Ag, 0,07% Cu und 0,004% Mo- 15,65 Meter mit 0,49 g/t AuÄq ab 205,35 Meter in Bohrloch RVD21-06o enthält 0,22 g/t Au, 2,01 g/t Ag, 0,09% Cu und 0,017% Mo- 71,00 Meter mit 0,51 g/t AuÄq ab 204 Meter in Bohrloch RVD21-07o enthält 0,19 g/t Au, 1,39 g/t Ag, 0,06% Cu und 0,036% Mo- RVD21-06 durchteufte Porphyr-Mineralisierung mit 27,00 Meter mit 0,44 g/t AuÄq ab 244,00 Meterno enthält 0,17 g/t Au, 2,38 g/t Ag, 0,09% Cu und 0,015% MoDie Zone Blue Sky wird durch 12 Bohrlöcher definiert: drei Bohrlöcher aus dem Programm von 2021 (Tabelle 1) und neun historische Bohrlöcher (Tabelle 3). Die Zone Blue Sky ist ein NO-streichender, nahezu vertikaler Erzkörper aus Au-Cu-Ag-Mo-Mineralisierung, der zur Tiefe hin offen ist. Die Lagerstätte Revenue besteht aus der Zone Blue Sky, der Zone WAu und Zonen mit Cu-Mo-Au-porphyrähnlicher Mineralisierung.Die Zone Blue Sky wurde um 100 Meter nach Westen und zur Oberfläche hin mit einer modellierten Streichlänge von 210 Metern erweitert. Die Zone hat eine durchschnittliche Breite von 70 Metern und eine Tiefe von 480 Metern unter der Oberfläche. Das Bohrprogramm von 2021 erweiterte sowohl die Zone Blue Sky als auch die Zone WAu und reduzierte die Lücke zwischen den zwei Zonen auf 65 Meter (Abbildung 2).Über 46% der 6.615 Meter des Diamantbohrprogramms von 2021 wurden bislang berichtet (PR#21-11). Weitere Updates werden erfolgen, wenn die Ergebnisse für den Rest des Explorationsprogramms von 2021 auf der Lagerstätte Nucleus, der Verwerfungszone Big Creek South, der Zone Orbit sowie regionalen Explorationstätigkeiten (Abbildung 1) vorliegen und interpretiert wurden.Tabelle 1. Bohrhöhepunkte von 2021https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62984/2021-12-02TriumphGoldDrillsZone-DE_PRcom.001.png1 In untenstehendem Abschnitt Referenzen und Offenlegungen finden Sie Informationen zu den Zusammensetzungstechniken und den Goldäquivalentberechnungen.Tabelle 2. Zusammenfassung der Bohrlöcher von 2021 (Koordinaten in UTM NAD83 Zone 8N)https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62984/2021-12-02TriumphGoldDrillsZone-DE_PRcom.002.pngTabelle 3. Neuinterpretation der historischen Abschnitte der Zone Blue Skyhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62984/2021-12-02TriumphGoldDrillsZone-DE_PRcom.003.png1,2 In untenstehendem Abschnitt Referenzen und Offenlegungen finden Sie Informationen zu den Zusammensetzungstechniken und den Goldäquivalentberechnungen.Wir freuen uns, diese außergewöhnlichen Bohrergebnisse zu berichten, die die geologische Interpretation des Teams der Zone Blue Sky, die sich zur Oberfläche innerhalb der Tagebauressource erweitert, unterstützen. Wir freuen uns, dass die Zone WAu und die Zone Blue Sky die Mineralisierung mit hohem Tonnengehalt in der Lagerstätte Deposit, weiter wachsen lassen, sagte Brian May, President von Triumph Gold Corp.RVD21-05 durchschnitt die Zone Blue Sky und ergab 106,50 Meter mit 0,76 g/t AuÄq ab 120,00 Meter. Dieser Abschnitt liegt 60 Meter südwestlich von RVD18-16, was einen Abschnitt von 110,42 Metern mit einem Gehalt von 1,86 g/t AuÄq (PR#18-08) aufwies. Das Programm von 2021 erweiterte die Zone Blue Sky 100 Meter westwärts und zur Oberfläche hin (Abbildung 2). Die aktualisierte Erweiterung der Zone Blue Sky wird jetzt auf 65 Meter von der Zone WAu modelliert, was darauf schließen lässt, dass die zwei Zonen möglicherweise in NO-Orientierung verbunden sind (Tabelle 1 und Abbildung 2).Die Mineralisierung auf der Zone Blue Sky liegt in hydrothermal alteriertem Granodiorit und enthält zwei überlappende Mineralisierungsereignisse:- Das erste und reichhaltigste Mineralisierungsereignis ist mit starker potassischer Alteration mit K-Feldpat, der auswärts übergeht in Biotit, assoziiert, was auf eine hochtemperaturige Porphyrzone schließen lässt. Sulfidmineralisierung (Chalcopyrit, Molybdenit, Pyrit und Pyrrhotit) ist charakterisiert durch Klümpchen, Erzschnüre und Einsprengungen.- Die zweite Phase der Mineralisierung liegt in epithermalen Quarz-Kalzit-Erzgängen mit Mineralisierung aus Chalcopyrit, Molybdenit, Bleiglanz, Sphalerit +/- Wismutglanz und sichtbarem Gold, was eine Metallanreicherung darstellt.Mineralisierung vom Porphyrstil wurde südlich der modellierten Zone Blue Sky durchschnitten (Abbildung 2, Tabellen 1 und 4). Mineralisierung vom Porphyrstil besteht aus lokalen Sulfiden +/- Quarzstockwerkgängen mit breiten Zonen aus eingesprengter Sulfidmineralisierung, die Erzgangcluster und lokales feinkörniges gediegenes Gold umgeben (Abbildung 4).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62984/2021-12-02TriumphGoldDrillsZone-DE_PRcom.004.jpegAbbildung 1. Bohrgebiete auf dem Projekt Freegold Mountain im Jahr 2021.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62984/2021-12-02TriumphGoldDrillsZone-DE_PRcom.005.jpegAbbildung 2. Draufsicht und Längsschnitt der Zone Blue Sky und der Zone WAu in einem 1500 $ /Unze (oz) schweren Au-Grubenmodell der Mineralressourcenschätzung von 2020 für die Lagerstätte Revenue (PR#20-02). Wichtige Abschnitte in den drei Bohrlöchern dieser Pressemitteilung sind in Tabelle 1 aufgeführt und mit lila (Zone Blue Sky) und türkisen Strichen (Erzgang vom Porphyrystil +/- eingesprengte Mineralisierung) eingezeichnet. Historische Abschnitte der Zone Blue Sky sind mit blauen Strichen eingezeichnet und in Tabelle 3 aufgeführt. Drahtgitter wurden mit Micromines impliziertem Modellierungstool generiert.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62984/2021-12-02TriumphGoldDrillsZone-DE_PRcom.006.jpegAbbildung 3. Zone Blue Sky, grobe Chalcopyrit (Cpy) und Pyrit (Py)-Mineralisierung aus Bohrloch RVD21-05 bei 160,30 Metern. Dieser 1,5-Meter umfassende Probenabschnitt von 160 Metern ergab 0,41 g/t Au, 10,10 g/t Ag, 0,40% Cu und 0,028% Mo.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62984/2021-12-02TriumphGoldDrillsZone-DE_PRcom.007.jpegAbbildung 4. Mineralisierung aus Pyrit (Py), Wismutglanz (Bis) und sichtbarem Gold (VG) in Erzschnüren vom Porphyrstil in stark verkieseltem Granodiorit aus Bohrloch RVD21-07 bei 46,25 Metern. Diese Probe von 0,5 Metern aus 46 Metern ergab 1,29 g/t Au, 0,60 g/t Ag und 0,04% Cu.Tab. 4: Bedeutsame Abschnitte 2021 (hervorgehobene Abschnitte sind in Tabelle 1 aufgeführt)https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62984/2021-12-02TriumphGoldDrillsZone-DE_PRcom.008.png1 Goldäquivalent wird zur Veranschaulichung verwendet, um den kombinierten Wert von Gold, Silber, Kupfer, und Molybdän als Prozentsatz von Gold auszudrücken. Verluste bei der Gewinnung, die in einem Abbauszenario auftreten würden, wurden nicht berücksichtigt. Goldäquivalent wird unter Anwendung von Preisen von 1.750,00 USD/oz Gold, 24,00 USD/oz Silber, 4,00 USD/lb. Kupfer, und 15,00 USD/lb. Molybdän.Goldäquivalent = Gold (g/t) + (Silber (g/t) × 24,00 $ / 1.750,00 $) + (Kupfer (%) × 4,00 $ × 22,0462) / (1.750,00 $ / 31,10) + (Molybdän (%) × 15,00 $ × 22,0462) / (1.750,00 $ / 31,10)Die berichteten Analyseabschnitte wurden mit Micromines Gehaltsberechnungsprogramm mit einem Cutoff-Gehalt von >0,25 g/t AuÄq mit nicht mehr als 6 Meter aufeinander folgender interner Fragmentierung berechnet. Hochgradige Abschnitte werden mit einem Cutoffgehalt von >1,0 g/t AuÄq und mit nicht mehr als 5 Metern aufeinanderfolgender interner Fragmentierung berichtet.Die gemeldeten Analyseergebnisse sind ungekürzte gewichtete Durchschnittswerte und stellen gebohrte Kernlängen dar. Die wahre Mächtigkeit der gemeldeten Mineralisierung ist unbekannt.2 Die Neuinterpretation der Zone Blue Sky wurde durch die Überprüfung historischer Bohrlöcher entlang des NE Abschnitts durchgeführt. Die geologischen Daten (Kernprotokolle, Analyseergebnisse und Kernfotos) wurden auf strukturelle und geochemische Merkmale untersucht, die mit den Merkmalen der Zone Blue Sky übereinstimmen. Die Goldäquivalentwerte werden unter Anwendung der aktuellen Metallpreise sowohl für historische als auch für neu identifizierte Abschnitte gemeldet.Die Diamantbohrlöcher beim Projekt Freegold Mountain werden in HTW- und NTW-Kerngrößen (70,92 bzw. 56,00 mm Durchmesser) gebohrt. Die Bohrkernproben sind durchschnittlich 1,63 m lang, wobei die Mindestlänge 0,50 m und die Höchstlänge 2,00 m beträgt, mit Ausnahme des oberen Teils von RVD21-07, wo der Kernverlust zu einer Probenlänge von 4,66 Metern führte. Der Bohrkern wird entlang der Längsachse des Kerns über die gesamte Länge des Bohrlochs geschnitten. Die Probenintervalle werden anhand von Mineralisierung, Lithologie, Struktur und Alterationsgrenzen definiert.Die Probenaufbereitung wird bei ALS Whitehorse durchgeführt, wobei die Proben zur Analyse an ALS Vancouver geschickt werden. Die Proben werden getrocknet und mittels einer 250-g-Riffelteilung auf 70 %, weniger als 2 mm, zerkleinert und auf über 85 %, auf 75 µm, (PREP-31) pulverisiert.Eine 50-g-Probe von der Trübe wird mittels Brandprobetechniken und Atomabsorptionsspektroskopie mit Nachweisgrenzen von 0,005 bis 10 ppm auf Gold analysiert (Au-AA24). Goldwerte über dem Grenzwert werden mittels eines gravimetrischen Abschlusses mit einer oberen Nachweisgrenze von 10.000 ppm (Au-GRA22) erneut analysiert. Eine 0,25-g-Probe von der Trübe wird mit einer geochemischen Untersuchung auf mehrere Elemente (ME-ICP61) unter Anwendung eines nahezu vollständigen Aufschlusses aus vier Säuren und einer induzierten, gekoppelten Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) analysiert, die 33 Elemente liefert (Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, La, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Sc, Sr, Th, Ti, Tl, U, V, W, Zn).Die Methoden zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QS/QK) der Proben beinhalten unmarkiertes zertifiziertes Referenzmaterial (CRM), Gesteinsleerproben und Feldduplikate, die in die Probensequenz eingefügt werden und 5 % der Proben ausmachen, die für die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrlöcher beim Labor eingereicht werden. Weitere QS/QK-Prüfungen werden gemäß den Standards von NI 43-101 durchgeführt.Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde vom President von Triumph Gold, Brian May, P.Geo., einer qualifizierten Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects der Canadian Securities Administrators, geprüft und genehmigt. Er hat auch die veröffentlichten Daten, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, sowie die zugrundeliegenden technischen Informationen in dieser Pressemeldung überprüft. Triumph Gold Corp. ist ein kanadisches wachstumsorientiertes Explorations- und -erschließungsunternehmen mit einem großflächigen Landpaket im bergbaufreundlichen Yukon. Das zu 100 % unternehmenseigene, über Straßen zugängliche Vorzeigeprojekt Freegold Mountain liegt im Kupfer-Gold-Gürtel Dawson Range und beherbergt drei NI 43-101-konforme Minerallagerstätten (Nucleus, Revenue und Tinta Hill). Das Projekt umfasst 200 Quadratkilometer und deckt einen umfangreichen Bereich der Verwerfungszone Big Creek ab, einer Struktur, die in direktem Zusammenhang mit einer epithermalen Gold- und Silbermineralisierung sowie einer goldhaltigen Porphyr-Kupfermineralisierung steht. Von einer erfahrenen Geschäftsleitung und einem erfahrenen technischen Team geführt, befasst sich Triumph Gold mit der aktiven Entwicklung des Projekts Freegold Mountain mit Hilfe multi-disziplinärer Explorations- und Bewertungstechnologien.Das Unternehmen besitzt 100 % der Kupfer-Gold-Liegenschaften Big Creek und Tad / Toro, die sich entlang des Steichens des Projekts Freegold Mountain in der Dawson Range befinden.Das Unternehmen besitzt auch 100 % des Kupfer-Gold-Konzessionsgebietes Andalusite Peak, das sich 36 km südöstlich von Dease Lake innerhalb der Stikine Range in British Columbia befindet.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter triumphgoldcorp.com.Für das Board of Directorsgez.: John AndersonJohn Anderson, Executive ChairmanTriumph Gold Corp.John Anderson, Executive Chairman(604) 218-7400janderson@triumphgoldcorp.comNancy MassicotteIR Pro Communications Inc.(604) 507-3377nancy@irprocommunications.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren behaftet sind, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren - wie z.B. die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, die Ergebnisse von Finanzierungstransaktionen, der Abschluss des Due-Diligence-Verfahrens und die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten - die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind in den Unterlagen des Unternehmens angeführt, die in regelmäßigen Abständen bei SEDAR eingereicht werden (siehe www.sedar.com). Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt wurden. 