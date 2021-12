Fortune Bay schließt nicht vermittelte Privatplatzierung im Wert von 6.863.700 CAD ab

HALIFAX, 2. Dezember 2021 - Fortune Bay Corp. (TSXV:FOR, Frankfurt:5QN) (Fortune Bay oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung (die Platzierung) abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 6.863.700 CAD erzielt hat. Das Unternehmen hat 4.669.231 Einheiten und 4.972.338 Flow-Through-Aktien begeben. Jede Einheit wurde zu einem Preis von 0,65 Dollar begeben und besteht aus einer Stammaktie und einem halben Stammaktienkaufwarrant. Jeder ganze Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ausgeübt und zum Ausübungspreis von 0,85 Dollar gegen eine Stammaktie des Unternehmens eingelöst werden. Die Flow-Through-Aktien wurden zum Preis von 0,77 Dollar pro Aktie begeben.In Verbindung mit der Platzierung müssen Vermittlungsprovisionen in Höhe von 480.459 CAD in bar gezahlt werden. Darüber hinaus müssen 674.909 nicht übertragbare Vermittler-Warrants (die Vermittler-Warrants) begeben werden, wobei 326.846 Vermittler-Warrants einen Ausübungspreis von 0,65 CAD pro Aktie und 348.064 von 0,77 CAD pro Aktie haben. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Vermittler innerhalb von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum, also bis zum 2. Dezember 2023, zum Erwerb einer Stammaktie zum entsprechenden Ausübungspreis.Das Unternehmen hat die Absicht, den Erlös aus der Platzierung zur Finanzierung der Exploration und Erschließung der Projekte von Fortune Bay in Saskatchewan und zur Deckung allgemeiner Betriebskosten zu verwenden.Board-Mitglieder und leitende Angestellte des Unternehmens zeichneten im Rahmen der Platzierung insgesamt 30.770 Einheiten und 32.468 Flow-Through-Aktien. Die Beteiligung eines Insiders an der Platzierung stellt eine Related Party Transaction (Transaktion mit einer nahestehenden Partei) im Sinne der kanadischen Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) dar. Das Unternehmen nimmt eine Befreiung von den Anforderungen betreffend die formelle Bewertung gemäß MI 61-101 in Anspruch, da die Wertpapiere des Unternehmens nicht an einem der speziell genannten Börsenplätze notieren. Das Unternehmen nimmt außerdem eine Befreiung von den Anforderungen betreffend die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 in Anspruch, da der Marktwert der Beteiligung der Insider an der Platzierung nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt.Alle im Rahmen der Platzierung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den kanadischen Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden. Fortune Bay Corp. (TSXV: FOR, Frankfurt: 5QN) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das über sämtliche Anteile (100 %) an zwei Goldprojekten in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium verfügt: das Projekt Goldfields in Saskatchewan (Kanada) und das Projekt Ixhuatán in Chiapas (Mexiko). Beide Projekte verfügen über Explorations- und Erschließungspotenzial. Das Unternehmen baut auch die zu 100 % unternehmenseigenen Uranexplorationsprojekte Strike und Goldfields West unweit des Projekts Goldfields aus, die das Potenzial für hochgradige, für das Athabasca-Becken typische Vorkommen haben. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, durch den Ausbau seiner bestehenden Projekte und die strategische Akquisition neuer Projekte zur Schaffung einer Pipeline von Wachstumsmöglichkeiten ein mittelständisches Explorations- und -erschließungsunternehmen aufzubauen. Die Unternehmensstrategie wird von einem Vorstands- und Managementteam mit nachweislichen Erfolgen in der Entwicklung, Projekterschließung und Wertschöpfung vorangetrieben. Weitere Informationen über Fortune Bay und seine Projekte erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.fortunebaycorp.com bzw. per E-Mail an info@fortunebaycorp.com oder unter der Rufnummer 902-334-1919.Für Fortune Bay Corp.Dale Verran, Chief Executive Officer902-334-1919Fortune Bay Corp.1969 Upper Water Street, Suite 2001, Purdys Wharf Tower IIHalifax, NS B3J 3R7T 902.422.1421F 902.491.4281Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Fortune Bay Corp. (Fortune Bay oder das Unternehmen) weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächlichen Leistungen durch eine Reihe von wesentlichen Faktoren beeinflusst werden können, von denen viele jenseits des Einflussbereiches von Fortune Bay liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf Metallpreise; wetterbedingte Änderungen der geplanten Arbeiten; logistische, technische oder andere Faktoren; die Möglichkeit, dass die Arbeitsergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen und das wahrgenommene Potenzial der Mineralkonzessionsgebiete von Fortune Bay nicht realisiert werden kann; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und anderen Untersuchungen; die Möglichkeit, dass erforderliche Genehmigungen nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erteilt werden; das Risiko von Unfällen, Geräteausfällen oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen; die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Ausgaben im Rahmen von Arbeitsprogrammen; das Risiko von Umweltkontaminationen oder -schäden infolge von Explorationstätigkeiten; die Notwendigkeit der Einhaltung von Umwelt- und Regierungsvorschriften; und die mangelnde Verfügbarkeit von notwendigem Kapital, das Fortune Bay möglicherweise nicht - nicht zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt nicht - zur Verfügung steht. Fortune Bay ist den spezifischen Risiken, die mit dem Bergbaugeschäft verbunden sind, sowie der allgemeinen Wirtschafts- und Geschäftslage ausgesetzt. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Sofern nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, übernimmt Fortune Bay keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Fortune Bay beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Nähere Informationen über Fortune Bay erhalten Leser auf der Website von Fortune Bay unter www.fortunebaycorp.com.Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!