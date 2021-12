Irland kauft zum ersten Mal seit 12 Jahren Gold

Wie Kitco News unter Berufung auf einen Bloomberg-Artikel berichtet, hat die Zentralbank Irlands nach einer Pause von 12 Jahren wieder Gold gekauft. Demnach stockte die Central Bank of Ireland ihre Goldreserven in den vergangenen Monaten um insgesamt 2 Tonnen auf – die erste entsprechende Transaktion seit 2009.Als Grund für diesen Schritt wird die steigende Inflation angenommen. So erklärte Zentralbankpräsident Gabriel Makhlouf Ende November, er sei besorgt über die Inflation.© Redaktion GoldSeiten.de