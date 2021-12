TD Securities: Gute Aussichten für Gold im ersten Halbjahr 2022

Die Aussichten für den Goldpreis sehen für das Jahr 2022 vielversprechend aus, dieser Meinung sind laut einer Meldung von Kitco News die Analysten von TD Securities. Die erste Jahreshälfte dürfte das beste Umfeld für die Goldbullen bieten, heißt es im aktuellen Rohstoffausblick.Das gelbe Metall könnte in den ersten sechs Monaten des Jahres einen Anstieg in Richtung 1.900 US-Dollar erleben, während sich die Märkte auf Wirtschaftswachstum, Inflation und politische Risiken konzentrieren."Politische Risiken im Zusammenhang mit den anstehenden US-Zwischenwahlen, die fiskalische Belastung in den USA, die relativ stabilen Goldkäufe der Zentralbanken und ein deutlich langsamerer Aufschwung in den USA und weltweit sind weitere Faktoren, die das Interesse der Anleger an Gold wieder aufleben lassen könnten", erklärte Bart Melek, Global Head of Commodity Markets Strategy bei TD Securities. "Diese Faktoren dürften dazu beitragen, dass der Goldpreis in der ersten Jahreshälfte 2022 gemäß unseren Prognosen in den Bereich von 1.900 $/oz steigt."TD Securities prognostiziert für das erste Quartal 2022 einen durchschnittlichen Goldpreis von 1.875 $, im zweiten Quartal erwarte man im Schnitt 1.824 $, im dritten Quartal 1.800 $ und im vierten Quartal 1.750 $.© Redaktion GoldSeiten.de