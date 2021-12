Great Atlantic Resources durchschneidet 2 hochgradige Golderzgänge

ProbennVon Bis Länge Au

- 75,5 g/t Gold auf 0,35 m und 20,1 g/t Gold auf 0,5 m - Jaclyn Main Zone- Goldprojekt Golden Promise - Zentrum von NeufundlandVancouver, 3. Dezember 2021 - Great Atlantic Resources Corp. (TSX-V: GR) (Great Atlantic oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es die Analyseergebnisse für das zweite Bohrloch (GP-21-150) des Diamantbohrprogramms 2021 in seinem Goldkonzessionsgebiet Golden Promise erhalten hat. Das Bohrloch, das in der Jaclyn Main Zone abgeschlossen wurde, durchschnitt zwei hochgradige Quarzerzgänge mit sichtbarem Gold und ergab 75,5 g/t Gold auf einer Kernlänge von 0,35 m und 20,1 g/t Gold auf einer Kernlänge von 0,50 m. Das Konzessionsgebiet Golden Promise befindet sich innerhalb des zentralen Goldgürtels von Neufundland.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63007/GreatAtlanticDec-032021De_PRCOM.001.pngQuarzerzgang in GP-21-150 mit sichtbarem Gold (75,5 g/t Gold auf Kernlänge von 0,35 m)GP-21-150 wurde in der westlichen Region der Jaclyn Main Zone (JMZ) gebohrt. Es handelt sich dabei um ein Ergänzungsbohrloch, das zweite Bohrloch des acht Bohrlöcher umfassenden Sommerbohrprogramms 2021. GP-21-150 wurde zwischen zwei Bohrlöchern aus dem Jahr 2019 (GP-19-138 und -143B) gebohrt, die beide eine hochgradige Goldmineralisierung in separaten Erzgängen durchschnitten hatten. Es wurde mit einer Neigung von etwa 50° in Richtung Nordwesten gebohrt (etwa 310° in Bezug auf den wahren Norden), um mehrere goldhaltige Erzgänge in diesem Teil der JMZ weiter zu bestätigen und zu definieren. Es wurde auf einer Länge von 111 m gebohrt.Der Bohrkern von GP-21-150 wurde geologisch protokolliert und die Kernproben wurden in der sicheren Anlage des Unternehmens im Zentrum von Neufundland geschnitten. Die Goldanalyseergebnisse bestätigen zwei hochgradige Quarzerzgänge, die in diesem Bohrloch durchschnitten wurden. Eine 0,50-m-Kernprobe (30,00 bis 30,50 m), die einen Quarzerzgang mit sichtbarem Gold enthält, ergab 20,13 g/t Gold. Eine 0,35-m-Kernprobe (76,20 bis 76,55 m), die Teil eines Quarzerzgangs mit sichtbarem Gold ist, ergab 75,58 g/t Gold. Das Management des Unternehmens geht davon aus, dass beide Erzgänge Teil des Erzgangsystems JMZ sind.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63007/GreatAtlanticDec-032021De_PRCOM.002.pngQuarzerzgang in GP-21-150 mit sichtbarem Gold (20,13 g/t Gold auf Kernlänge von 0,50 m)Bedeutsame Abschnitte (Kernlänge) von GP-21-150 sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.Probe 518229, die 0,66 g/t Gold ergab, ist ein alteriertes Mauergestein, das an den goldhaltigen Erzgang in Probe 518228 angrenzt. Probe 518243, die 0,62 g/t Gold ergab, enthält einen schmalen, gebrochenen Quarz-Carbonat-Erzgang (wahre Mächtigkeit von weniger als 2 cm) in einem schmalen Winkel zur Kernachse.Die Bohrungen im Sommer 2021 in der Zone Jaclyn waren Teil der Phase-2-Bohrungen des Unternehmens in dieser Zone. Im Rahmen der Sommerbohrungen wurden acht Bohrlöcher niedergebracht: fünf in der JMZ und drei in der Zone Jaclyn North. Ziel der Bohrungen in der JMZ ist es, die Zone weiter abzugrenzen und Informationen für eine aktualisierte Ressourcenschätzung der JMZ bereitzustellen. Die ersten fünf Bohrungen, die im Jahr 2021 fertiggestellt wurden, befanden sich in der JMZ (GP-21-149 bis GP-21-153), wobei vier dieser Bohrungen auf sichtbares Gold in Quarzgängen trafen (die Analyseergebnisse der Kernproben aus den Bohrungen GP-21-151 bis GP-21-153 stehen noch aus). Das Unternehmen plant weitere Bohrungen in der Zone Jaclyn im Jahr 2022. Das Unternehmen hat die Nummerierung der Bohrungen aus früheren Bohrprogrammen beibehalten. Bohrloch GP-21-149 durchschnitt einen Erzgang mit hochgradigem Gold (238,4 g/t Gold auf einer Kernlänge von 0,40 m, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 9. November 2021 gemeldet).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63007/GreatAtlanticDec-032021De_PRCOM.003.pngDie in dieser Pressemitteilung gemeldete Bohrabschnitte (Bohrlöcher 2019 und 2021) sind Kernlängen und keine wahren Mächtigkeiten. Aufgrund mehrerer gemeldeter Quarzerzgänge in diesem Teil der JMZ, möglicher unterschiedlicher Ausrichtungen der Erzgänge und einer gemeldeten leichten Änderung des Streichens der JMZ in diesem Teil der Zone sind weitere Informationen erforderlich, um die wahre Mächtigkeit dieser Erzgangabschnitte zu schätzen.Die Bohrkernproben von GP-21-149 und -150 wurden von Eastern Analytical Ltd. analysiert. Die Proben wurden mittels der Total Pulp Metallics-Methode auf Gold analysiert. Dabei wird die gesamte Probe auf -10 Mesh zerkleinert und auf 95 % (-150 Mesh) pulverisiert. Die gesamte Probe wird anschließend gewogen und mit 150 Mesh gesiebt. Die Fraktion mit +150 Mesh wird einer Brandprobe auf Gold unterzogen und eine 30-g-Teilprobe der Fraktion mit -150 Mesh wird ebenfalls einer Brandprobe auf Gold unterzogen. Ein berechneter gewichteter Durchschnitt des gesamten Goldgehalts der Probe wird ebenfalls angegeben (die in dieser Pressemitteilung angegebenen Werte für die Proben GP-21-149 und -150). Die Proben wurden auch auf 34 Elemente analysiert (200-mg-Teilproben wurden vollständig in vier Säuren aufgelöst und mittels ICP-OES analysiert). Eastern Analytical Ltd. ist ein zertifiziertes Labor, das von Great Atlantic unabhängig ist. Leer- und Standardproben waren in den an Eastern Analytical übermittelten Bohrkernproben enthalten.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63007/GreatAtlanticDec-032021De_PRCOM.004.pngDas Konzessionsgebiet Golden Promise liegt in einer Region, in der zuletzt bedeutende Goldfunde aufhorchen ließen. Das Konzessionsgebiet befindet sich innerhalb der Exploits Subzone, die zur neufundländischen Dunnage Zone gehört. Innerhalb der Exploits Subzone verläuft das Konzessionsgebiet entlang des nord-nordwestlichen Randbereichs der Victoria Lake Supergroup (VLSG), bei der es sich um ein vulkanisch-sedimentäres Terran handelt. Die nordwestliche Randzone des Konzessionsgebiets Golden Promise verläuft proximal zu bzw. grenzt zum Teil an eine große Kollisionsgrenze (vom Format der Appalachen) und Geosutur, die unter dem Namen RIL bekannt ist. RIL bildet die Westgrenze der Exploits Subzone. Zu den jüngsten bedeutenden Goldentdeckungen innerhalb der Exploits Subzone zählen jene der Marathon Gold Corp. (TSX.MOZ) im Goldprojekt Valentine, der Sokoman Minerals Corp. (TSXV.SIC) im Goldprojekt Moosehead und der New Found Gold Corp. (TSXV.NFG) im Projekt Queensway. 