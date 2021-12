Kitco-Umfrage: Goldmarkt hässlich und ohne klare Richtung

Falkenhafte Kommentare vom Fed-Vorsitzenden Jerome Powell haben sich auf die Stimmung am Goldmarkt ausgewirkt, so berichtet Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen. Die letzte Umfrage zeigt keine klare kurzfristige Richtung am Goldmarkt.Es nahmen diesmal 14 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren vier (27%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Jeweils fünf (36%) Befragte erwarten einen Preisrückgang bzw. Seitwärtsentwicklungen.Außerdem gaben auch 984 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 501 (51%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt, während 319 (32%) einen Preisrückgang erwarten sowie 164 (17%) neutral eingestellt blieben.© Redaktion GoldSeiten.de