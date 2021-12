Wie tief können Gold und Silber fallen?

Vergangene Woche schrieben wir, dass sich der Edelmetallsektor weiterhin in einer größeren Korrektur befindet. Wir erörterten die Entwicklung vor der ersten Zinserhöhung in einem neuen Fed-Zinserhöhungszyklus. Gold fällt in der Regel mehrere Monate vor der Zinserhöhung, erholt sich dann aber deutlich. Dasselbe gilt für die Goldaktien. Obwohl der jüngste Rückgang ein Teil des Rückgangs vor der Zinserhöhung sein könnte, hat uns seine Dynamik überrascht.Wir hatten festgestellt, dass ein Rückgang wie in der Vergangenheit den Goldpreis unter 1.700 $ bringen würde. Schauen wir uns wichtige Unterstützungsniveaus an, die bei einem weiteren Rückgang ins Spiel kommen würden. Der gleitende 40-Monats-Durchschnitt ist seit Jahrzehnten ein hervorragender Trendindikator. Er liegt derzeit bei 1.618 $.Hier sehen Sie den Wochenchart von Gold mit einem entsprechenden gleitenden Durchschnitt.Gold hat eine anfängliche Unterstützung bei 1.750 $, gefolgt von dem Korrekturtief bei 1.670 $ bis 1.690 $. Die beiden wichtigsten Unterstützungslinien sind der steigende gleitende 40-Monats-Durchschnitt und das 50%-Retracement in der Nähe von 1.570 $. Der gleitende 40-Monats-Durchschnitt könnte bis April 2022 das Niveau von 1.670 $ erreichen.Der monatliche Linienchart für Silber zeigt eine wichtige Unterstützung bei 21 $ und eine starke Unterstützung bei 18,70 $. Das 62%-Retracement vom Tiefstand 1993 und dem Hoch 2011 liegt bei 21 $. Der gleitende 80-Monats-Durchschnitt für Silber dürfte 2022 bei 18,70 $ liegen.Hier ein vergrößerter Blick auf Silber anhand des monatlichen Kerzencharts. Die Unterstützung bei 18,70 $ sticht heraus. Die anfängliche Unterstützung liegt bei 21 $.Der Trend bleibt abwärts gerichtet, und die relative Schwäche von Silber und Goldaktien ist ein Warnsignal für potenzielle weitere Verkäufe.Obwohl ich zuversichtlich bin, dass auf die Edelmetalle im Jahr 2022 bullische Katalysatoren warten, muss man die technischen Daten und das Potenzial für weitere Abwärtsbewegungen bis 2022 anerkennen. Es ist ratsam, Verliererpositionen und andere Positionen, in die man wenig Vertrauen hat, zu reduzieren. Auf diese Weise kann zudem etwas Cash aufgebaut werden, um in den kommenden Monaten Schnäppchen zu kaufen.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 06. Dezember 2021 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.