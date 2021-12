Kapitalexzesse

Warum investieren wir? Jeder hat seine Gründe, aber die Finanzierung des Ruhestands ist wohl der häufigste. Wenn die Zeit gekommen ist, wollen wir uns in Komfort und Sicherheit entspannen. Dabei ist die Idee des Ruhestands eigentlich ziemlich neu. Die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte haben fast alle Menschen so lange gearbeitet, wie sie körperlich dazu in der Lage waren, und sind dann, sobald sie dazu nicht mehr in der Lage waren, gegangen.Es war keine Option, sein Leben mit ein paar Jahren Freizeit zu beschließen. Ohne eine Großfamilie, die sich um einen kümmerte, war das Leben "einsam, arm, eklig, brutal und kurz" (um Thomas Hobbes zu zitieren). Heute ist ein komfortabler Ruhestand möglich, oder zumindest hoffen wir das. Aber wir sind uns nie ganz sicher - und deshalb bleiben wir nervös, was unsere Portfolios angeht."Selbstgesteuertes" Investieren in den Ruhestand ist ebenfalls neu. Abgesehen von der Sozialversicherung stammten die Altersversorgungsleistungen in den USA bis vor wenigen Jahrzehnten hauptsächlich aus den Pensionsplänen der Arbeitgeber und Gewerkschaften. Ihr Arbeitgeber zahlte Geld in einen großen Pool ein, in dem Fachleute es in Ihrem Namen investierten und Ihnen bei Erreichen des Rentenalters eine Art "festgelegte Leistung" auszahlten. Das war normal und funktionierte ziemlich gut.1978 verabschiedete der Kongress ein Gesetz, das eine steuerlich aufgeschobene Vergütung für Boni und Aktienoptionen ermöglichte. Die entsprechende Klausel war Abschnitt 401(k). Der Sozialleistungsberater Ted Benna erkannte, dass damit steuerbegünstigte Sparkonten eingerichtet werden konnten. Die Unternehmen griffen die Idee schnell auf, denn sie war einfacher und kostengünstiger als die Finanzierung ihrer leistungsorientierten Pläne. Den Arbeitnehmern gefiel der Gedanke, die Kontrolle über ihr Rentengeld zu haben. Heute sind die Pläne alten Stils im privaten Sektor selten, aber in staatlichen und kommunalen Verwaltungen sind sie nach wie vor üblich.Diese neue Regelung stellte zwar in mancher Hinsicht eine Verbesserung dar, brachte aber auch andere Herausforderungen mit sich. Wenn man den Arbeitnehmern die Kontrolle über ihre eigenen Investitionen überlässt, geht man davon aus, dass sie klug investieren werden, was oft nicht der Fall ist. Es hat sich herausgestellt, dass Menschen, nun ja, Menschen sind, mit evolutionären Überlebensmerkmalen, die nicht unbedingt die besten Eigenschaften für Investitionen sind. Ein ganzes Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, die Verhaltensökonomie, hat sich entwickelt, um unsere menschlichen Schwächen zu beschreiben.Das noch größere Problem sind jedoch die Arbeitgeber, die DB-Pläne beibehalten haben, ohne sie angemessen zu finanzieren und/oder ausreichende Erträge zu erwirtschaften, um die versprochenen Leistungen zu zahlen. Es handelt sich um ein systemisches Problem, das auch andere betrifft. Heute werden wir dieses Problem und einige seiner Folgen auf der Makroebene erörtern.Ich habe schon oft über das Problem der unterfinanzierten Renten geschrieben, zuletzt im Oktober 2019. Ein paar Monate zuvor hatte ich gesagt: "Ihre Rente kann monetarisiert werden." Es handelt sich um eine langsam voranschreitende Krise, die theoretisch nicht schwer zu vermeiden sein sollte. Ihre Behebung erfordert die Zusammenarbeit von Menschen mit konkurrierenden Interessen, also wird sie noch kommen.Dennoch ist eine leichte Verbesserung zu erkennen. Die COVID-Programme zur Konjunkturbelebung haben viel Geld in die Kassen der Bundesstaaten und Kommunen gespült, während gleichzeitig die Steuereinnahmen vielerorts (oft drastisch) gestiegen sind - dank höherer Immobilienwerte, Kapitalgewinne und erhöhter Verbraucherausgaben (die zu höheren Umsatzsteuereinnahmen führten).Dies ermöglichte es einigen Sponsoren, zusätzliche Beiträge zu leisten, von denen einige längst überfällig waren. Einem kürzlich erschienenen Bericht des Wall Street Journal zufolge hat Kalifornien zusätzliche 2,31 Milliarden Dollar in seine Pläne für Lehrer und Angestellte des öffentlichen Dienstes eingezahlt (was ein Schritt in die richtige Richtung ist, aber leider nur ein Tropfen auf den heißen Stein). Connecticut zahlte zusätzlich 1,62 Milliarden Dollar ein. New Jersey leistete zum ersten Mal seit 1996 den vollen versicherungsmathematisch berechneten Beitrag und legte noch einmal 500 Millionen Dollar drauf. Auch das ist nicht annähernd genug.Einem Bericht des Pew Charitable Trusts zufolge werden die staatlichen Pläne in diesem Jahr einen Deckungsgrad von 84% erreichen, was einem deutlichen Anstieg von 69% im Vorjahr entspricht. Wenn ein Finanzierungsniveau von 84% beibehalten werden könnte, wäre das sehr positiv. Andererseits ist dies der Durchschnitt aller Staaten. Einige Staaten sind dramatisch unterfinanziert.Außerdem handelt es sich bei einem Teil der Verbesserungen um neue Schulden des Finanzministeriums. Es handelte sich im Wesentlichen um eine staatliche Rettungsaktion unter einem anderen Namen. Das Problem wurde verlagert, nicht gelöst. Ein großer Teil der Verbesserung der Finanzierungsquote ist jedoch auf Gewinne in den bestehenden Planportfolios zurückzuführen. Diese Gewinne existieren hauptsächlich auf dem Papier, unter der Annahme, dass die Pläne alle ihre Vermögenswerte zu den derzeitigen hohen Marktpreisen verkaufen könnten. Das ist ein Hirngespinst, und die Zahlen sind es auch.