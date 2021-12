Inflationärer Hochmut, die Fed und Gold: Kann Inflation tatsächlich gut für jeden Amerikaner sein?

Ich hatte gedacht, dass ich bis zu dieser Woche so ziemlich alles gesehen hätte, was die Finanzpresse an "Spin" von der Wall Street ausspuckt, um die Märkte vor der Bonusberechnungsperiode am Jahresende aufzupäppeln. Ich habe mich geirrt. Das meistgesehene Finanznachrichtenmedium der Welt ist CNBC, der Ort, an dem der Begriff "Talking Heads" seinen Ursprung hat, und der Ort, an dem während des Dotcom-Booms in den 1990er Jahren der ehemalige Präsidentenberater von Trump, Larry "Starker-Dollar-Ich-Hasse-Gold" Kudlow, mit seinem Komplizen Jim Cramer ein ständiges Liebesfest feierte und die zweitgrößte Finanzblase der Geschichte pries.Kudlow, der Trump unterstützt, kann sein republikanisches Gesicht in der Öffentlichkeit nicht mehr zeigen, während Jim Cramer vor kurzem seine geschätzte Meinung getwittert hat, dass das US-Militär das Impfmandat durchsetzen sollte, immer in Ignoranz gegenüber der US-Verfassung und dem gesamten Konzept der "Wahlfreiheit."Als ich im Wirtschaftsteil von CNN über einen Artikel einer Dame namens Allison Morrow stolperte, in dem es heißt, dass "Inflation eigentlich gut für den Durchschnittsamerikaner und schlecht für die Reichen sein kann", musste ich eine Kehrtwende machen und den Hals umdrehen, um zu versuchen, die Art der Kopfverletzungen zu erkennen, die dazu führen, dass eine so dumme Meinung in einer so weit verbreiteten Publikation wie CNN veröffentlicht wird.Sie fällt direkt zwischen die Kategorien "Fake News" und "Dünger", denn es gibt nichts - ich wiederhole - nichts, was auch nur annähernd positiv für den durchschnittlichen amerikanischen (oder venezolanischen oder türkischen) Bürger ist und mit den steigenden Lebenshaltungskosten zu tun hat.Schlimmer noch als die Tatsache, dass man einem solch beleidigenden Stück "Journalismus" ausgesetzt ist, sind die Art und die Absicht, mit der es verbreitet wird. Wir haben gehört, wie der Fed-Vorsitzende Powell, ein ehemaliger Aktienverkäufer für die "God's Work Inc." bei Goldman Sachs, dem Arbeiterpöbel im Jahr 2021 Monat für Monat erzählt hat, dass die Inflation "vorübergehend" sei, seit die Preise für Holz, Kupfer, Hühner und Heizöl explodiert sind.Mit seiner Botschaft wollte er die Wächter des Anleihemarktes und die Börsianer besänftigen, um die festverzinslichen Papiere und die fünf verbliebenen aufstrebenden Technologiewerte im Zaum zu halten, bis er von Joe Biden sein Ticket zur Wiederernennung erhält. Jetzt, da er sie hat, hat sich das Wort "vorübergehend" selbst als plötzlich "vorübergehend" erwiesen, weil es verschwunden ist, um durch das neue Narrativ ersetzt zu werden, dass - (Trommelwirbel, bitte) - die Inflation ein von oben gesandter Retter ist, um Joe Sixpack zu retten.Die "Goldlöckchen"-Metapher, wonach die Wirtschaft nicht zu heiß und nicht zu kalt läuft, sondern "genau richtig" ist, weil es in Ordnung ist, wenn die Wirtschaft "eine Zeit lang etwas heiß läuft", ist für immer passé. Nun, machen Sie sich auf einen leichten Wechsel der Erzählungen gefasst, denn jetzt heißt es, dass "Tapering" den Begriff "vorübergehend" ersetzen muss und dass die Kurs-Gewinn-Verhältnisse, die sich unter einem disinflationären Schutzschirm auf natürliche Weise aufblähen durften, unter der schützenden Aura des inflationären, Vermögenswerte isolierenden Sicherheitsnetzes weiter anschwellen dürfen. Mit anderen Worten: Kaufen Sie weiter Aktien.Die große und mächtige Gottheit aller Finanzbriefschreiber war mein Held, Richard Russell, und er lehrte uns vor langer, langer Zeit "Folge dem Geld", wenn es um Märkte, Politik, Medien, Außenpolitik und Kontroversen geht. Alles, was man im Jahr 2021 und darüber hinaus tun muss, ist diese einfache Regel zu befolgen, und es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt.Wir alle haben den weitgehend falschen Eindruck, dass das Federal Reserve Board die Geldpolitik festlegt und dass der Kongress und der Senat die Steuerpolitik bestimmen, während alles mit Schleifen und Bändern und parfümierten Deckchen geschmückt ist und von den politischen Führern vorgetragen wird, die sich ihren Weg auf die Podien bahnen, um die Anerkennung zu erlangen, die sie Jahrzehnte lang im Amt hält.Das ist jedoch nichts anderes als eine Ladung gut durchdachter Humbug, denn es gibt nur eine Gruppe, die die Kontrolle hat, und sie ist es, die die Währung kontrolliert. Wie Baron Rothschild vor vielen, vielen Jahren so brillant meinte: "Gebt mir die Kontrolle über die Währung einer Nation, und es ist mir egal, wer die Gesetze macht", und wenn man diese äußerst einfache Prämisse ausweitet und Richard Russell als Reiseführer benutzt, wohin, bitte schön, führt dann die Spur der Brotkrumen?Natürlich zur Wall Street. Sie führt zum Zentrum des Universums der Macht, das nicht nur den amerikanischen Handel, sondern vor allem die amerikanische Politik finanziert. Die Wall Street und ihr kapitalistische Klientel kontrollieren alle Medien auf dem Planeten. Es war Marshall McLuhan, der zu dem Schluss kam, dass "das Medium die Botschaft ist", wenn es um das Ausmaß und die Form menschlicher Assoziationen und Handlungen geht, und es ist diese Manifestation der Absicht, die es ermöglicht, dass ein Narrativ wie "der disinflationäre Trend der letzten zwanzig Jahre war der Grund für den größten Aktienkursanstieg in der Geschichte" bequem durch das Trojanische Pferd "Inflation ist jetzt okay" ersetzt werden kann.Ich werde meine Leser nicht beleidigen, indem ich ihnen in Stichpunkten die heimtückischen Auswirkungen steigender Verbraucherpreise auf den Durchschnittsbürger - und damit meine ich jeden Bürger der Welt - erkläre. Es ist eine Beleidigung für die Intelligenz des Lesers, zu versuchen, eine solch schwache Änderung der aktuellen Rechtfertigung für den Besitz von Aktien zu einem Zeitpunkt zu erzwingen, an dem die Bewertungen stratosphärisch hoch sind.Dies alles kommt noch dazu, nachdem in diesem Jahr mehrere stimmberechtigte Fed-Mitglieder (einschließlich des Vorsitzenden, der als Marktschreier auftritt) dafür gerügt wurden, dass sie offen mit Wertpapieren gehandelt haben, die von der Fed selbst aktiv gekauft wurden, um persönlichen Profit zu machen. Wie in den antiken Imperien, wo "alle Wege nach Rom führen", führen auch im amerikanischen Imperium "alle Wege zur Wall Street." Die Kreuzung von Broad und Wall ist gleichzeitig die Kreuzung von Kultur, Politik, Medizin und nationaler Identität, und diese Art von Götzenverehrung kann unangefochten und unbefleckt weitergehen, solange die Massen unter Kontrolle gehalten werden.Im Einklang mit dem Geist des kollektiven Zynismus, auf den ich sehr stolz bin, finde ich es ein alarmierendes Paradoxon, dass die Leute glauben, die COVID-19-Pandemie sei ein "schwarzer Schwan", ein "Zufall", ein "Biolabor-Unfall", der jetzt von unseren politischen und wissenschaftlichen Ältesten galant bekämpft wird, um uns vor der Infektionsgefahr zu schützen.Mir scheint, wenn man Richard Russells Ausführungen folgt, wird man in die Mitte des Jahres 2019 zurückversetzt, als Jerome Barker beschloss, die viel zitierte Entscheidung zur "Normalisierung" der Fed-Bilanz aufzugeben, was, wie ich hinzufügen möchte, die ach so schnoddrige Antwort war, die Ben Bernanke dem Kongress auf die Frage "Drucken Sie Geld?" im Jahr 2014 gab.