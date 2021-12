Was wird 2022 neue Hochs verzeichnen, Gold oder der Dollar?

Im Interview mit Kitco News sprach Tim Hayes, Chief Global Investment Strategist bei Ned Davis Research, kürzlich über seine aktuelle Einschätzung zu Gold, dem US-Dollar und der Inflation."Der Dollar hat gleich nach der Covid-19-Krise im März ein Hoch erreicht. Und auf die Frage, was eher ein neues Hoch erreichen wird – Gold oder der Dollar – würde ich Gold sagen. Ich bin derzeit neutral gegenüber dem Dollar eingestellt, was sozusagen bedeutet, dass er in seiner Handelsspanne verbleibt. Aber ich bin bullish gegenüber Gold gestimmt," erklärt er.Im Gegensatz zum US-Dollar habe Gold eine solide Ausgangsposition für das kommende Jahr und könnte nach der Konsolidierung, die auf die Rekordhochs vom August 2020 folgte, neue Allzeithochs erreichen, so Hayes. "Solange dieses Umfeld anhält, wird Gold wahrscheinlich neue Rekordhöhen erzielen. Und das bedeutet, dass es für den US-Dollar nicht besser wird als es jetzt ist."Hinzu komme, dass der US-Dollar im nächsten Jahr mit einer stärkeren Konkurrenz durch den Euro konfrontiert sein werde. Die Europäische Zentralbank werde wahrscheinlich akkommodierend bleiben, während sich die Wirtschaft im Euroraum nach der jüngsten COVID-19-Variante erhole.Gold werde seiner Meinung nach unter anderem von einer höheren Inflation profitieren. "Der Trend geht zu höheren Tiefs bei Gold. Und wenn die Inflation wirklich anfängt, sich weltweit stärker bemerkbar zu machen und sich als hartnäckiger erweist, könnte dies einen längerfristigen Aufwärtstrend für Gold wirklich unterstützen", so der Finanzexperte. "Gold hat konsolidiert, seit es im August 2020 neue Rekordhochs erreicht hat. Und wenn man sich die Tiefs seit 2018 anschaut, waren es höhere Tiefs. Das deutet auf einen Aufwärtstrend hin."Hayes zufolge dürfte Gold zudem von den negativen Realzinsen profitieren, die auch dann Bestand haben werden, wenn die Fed das Tapering beende und die Zinsen im nächsten Jahr zweimal anhebe.© Redaktion GoldSeiten.de