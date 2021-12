Keine großen Kursgewinne für Edelmetalle im nächsten Jahr  Metals Focus

Die Durchschnittspreise für Gold, Silber und Platin werden im nächsten Jahr fast unverändert gegenüber 2021 bleiben, während der Durchschnittspreis für Palladium sinken dürfte, davon geht laut einer Meldung auf Nasdaq.com das Beratungsunternehmen Metals Focus aus. Weiterhin wird bei allen Metallen außer Silber ein Überangebot prognostiziert.In einem Bericht vom Dienstag heißt es, die durchschnittlichen Gold- und Platinpreise würden im Jahr 2022 um 1% höher liegen als 2021, während der Silberpreis im Durchschnitt 2% höher und der Palladiumpreis 10% niedriger notieren werde.Gold und Silber dürften laut Metals Focus einen positiven Start in das Jahr 2022 haben, doch würden die Preise zurückgehen, wenn die US-Notenbank die Zinsen anhebe, was die Renditen von Vermögenswerten wie Anleihen in die Höhe treibe und die nicht renditeträchtigen Metalle weniger attraktiv mache.© Redaktion GoldSeiten.de