Gold hält sich gut, während Kryptos unter Druck geraten

Als Bitcoin in den letzten Wochen neue Höchststände erreichte, bezeichneten ihn immer mehr Anleger als das "neue Gold." Sicher, Bitcoin und andere digitale Währungen mögen einige der gleichen potenziellen Vorteile wie Gold haben, da sie alternative Wertaufbewahrungsmittel sind, die außerhalb des Bankensystems existieren. Kryptowährungen sind jedoch weit entfernt von hartem Geld, und die jüngsten Kursentwicklungen könnten ein Hinweis darauf sein, warum.Am vergangenen Wochenende wurden die Bitcoin-Preise unter Druck gesetzt. Bitcoin fiel von knapp unter 57.000 Dollar auf einen Tiefststand von knapp über 46.000 Dollar. Das ist ein Rückgang von 10.000 Dollar innerhalb weniger Tage! Jetzt, wo Bitcoin sich wieder leicht erholt hat, fragen sich Spekulanten vielleicht, ob es sicher ist, wieder einzusteigen. Die Antwort auf diese Frage ist, dass Kryptomärkte von Natur aus spekulativ sind.Während sie wahrscheinlich immer noch ein beträchtliches Aufwärtspotenzial haben, bergen sie auch ein unbegrenztes Abwärtsrisiko, da es ihnen an jeglichem greifbaren Nutzen fehlt, der einen fundamentalen Boden für die Nachfrage bilden könnte. Sachwerte wie Gold werden auf lange Sicht ihren Wert behalten, unabhängig davon, in welche Richtung Spekulanten die Preise kurzfristig treiben oder ziehen. Obwohl das gelbe Metall in den letzten Wochen unter die Räder gekommen ist, waren seine Rückgänge nicht mit denen von Bitcoin zu vergleichen.Dies wirft die Frage auf, warum Bitcoin so stark fallen kann, während Gold sich gut behauptet. Gold wird schon seit Tausenden von Jahren als Geld verwendet. Das gelbe Metall galt jahrhundertelang als zuverlässige Wertanlage und Wertbeschützer. Von Königen und Dienern gleichermaßen geschätzt, wird Gold auf der ganzen Welt wertgeschätzt und spricht eine gemeinsame Geldsprache mit seinen Besitzern.Im Gegensatz dazu ist Bitcoin erst seit ein paar Jahren im Umlauf und muss seine Zuverlässigkeit unter Stress erst noch unter Beweis stellen. Obwohl sich Kryptowährungen von traditionellen Fiatwährungen unterscheiden, sind sie immer noch ungesicherte Vermögenswerte. Wenn Sie Bitcoin besitzen, haben Sie nichts in der Hand. Kryptowährungen können zwar direkt bei einem Händler, der sie akzeptiert, in etwas Greifbares umgetauscht werden, aber die meisten Kryptobesitzer halten sie einfach in der Hoffnung auf eine Wertsteigerung.Würden die Menschen nicht mehr erwarten, dass Bitcoin an Wert gewinnt, gäbe es keinen zwingenden Grund mehr, ihn zu halten, und es gäbe möglicherweise kaum noch einen Markt für ihn. Ungeachtet dessen, was Ihnen viele Bitcoin-Enthusiasten erzählen, können Kryptowährungen auch von der Regierung beschlagnahmt, kontrolliert oder sogar vereinnahmt werden, wenn diese sich dazu entschließen sollte, dies zu tun. Dies macht Kryptowährungen anfällig für steigende politische Risiken, da pleitegegangene, einkommenshungrige Regierungen immer raffgieriger werden.Es ist unwahrscheinlich, dass Gold und Kryptowährungen einen ähnlichen Marktpfad einschlagen werden, da die Unterschiede zwischen ihnen immer mehr anerkannt und sichtbar werden. Auch wenn Bitcoin kurzfristig ein enormes Gewinnpotenzial bietet, kann es eine Achterbahnfahrt sein, die selbst die Nerven der furchtlosesten Anleger erschüttern kann.Andererseits ist es unwahrscheinlich, dass Gold die extremen Preisschwankungen von Bitcoin erlebt. Die relative Gleichmäßigkeit von Gold könnte es zu einer brauchbaren Portfolio-Diversifizierung für diejenigen machen, die ihr Vermögen schützen und sich gegen steigende Inflation absichern wollen.Besteht der Zweck einer Inflations- und Wirtschaftsabsicherung nicht gerade darin, einen Großteil der potenziellen Risiken anderer Anlageklassen auszuschalten? Aus diesem Grund ist es wahrscheinlich, dass Edelmetalle irgendwann im Wirtschaftszyklus besser abschneiden werden als Kryptowährungen. Die extreme Volatilität, die Kryptowährungen aufweisen, macht sie für konservative Anleger ungeeignet.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 8. Dezember 2021 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.