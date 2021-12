Jeffrey Gundlach über Inflation, Anleihen und Gold

Jeffrey Gundlach geht davon aus, dass die Inflation im nächsten Jahr nicht unter die 4%-Marke zurückkehren wird. Zudem würden die Anleihemärkte "bereits eine schwächere Wirtschaft wittern". Darüber hinaus dürften den Finanzmärkten 2022 "raue Zeiten" bevorstehen, da die US-Notenbank ihren Zeitplan für das Tapering beschleunigen und die Zinsen im nächsten Jahr anheben wolle, dies erklärte der DoubleLine-CEO laut Kitco News in dieser Woche während eines Webcasts.Eine hawkische Fed werde die Wirtschaft nach unten ziehen, und wenn die Zentralbank die Zinsen im Jahr 2022 weiter anhebe, würden wirtschaftliche Probleme folgen: "Es ist wahrscheinlich, dass wir mit nur wenigen Zinserhöhungen der Fed – vielleicht um die vier Zinserhöhungen – wirtschaftliche Probleme bekommen werden. Es sind 1% oder 1,5% beim Leitzins, die die Wirtschaft kaputt machen".Gundlach glaube außerdem nicht, dass die Inflationsrate in den USA im Jahr 2022 auf Jahresbasis unter 4% sinken wird. Vielmehr könnte die Inflation in den kommenden Monaten auf 7% auf Jahresbasis steigen.In Bezug auf Gold erklärt er, das gelbe Metall sei angesichts der Rohstoffinflation und der wilden Fahrt, die Bitcoin in diesem Jahr erlebt hat, "langweilig" und "schockierend stabil". "Gold und Silber sind so etwas wie die Waisenkinder auf dem Rohstoffmarkt. Sie sind überhaupt nicht angestiegen", so Gundlach.Damit sich der Goldpreis erholen könne, müsse der US-Dollar drehen. "Der Dollar ist ein Hemmschuh für Gold. Ich denke, wenn der Dollar fällt, wird Gold steigen." Gundlach selbst halte Gold weiterhin als langfristiges Investment und habe das Edelmetall zuletzt im September 2018 bei einem Stand von etwa 1.180 $ je Unze gekauft. "Aber es hat sich in diesem Jahr im Vergleich zu den anderen Rohstoffen überhaupt nicht gelohnt."© Redaktion GoldSeiten.de