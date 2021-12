Palladium - Zurück auf Los

Nach der Verkaufswelle im November konnte sich Palladium knapp unter den Verlaufstiefs des Septembers bei 1.830 USD stabilisieren und einen kleinen Boden über der 1.700 USD-Marke ausbilden. Ein erster Versuch, in die frühere Seitwärtsspanne zwischen 1.830 und 2.149 USD vorzudringen, scheiterte allerdings in dieser Woche an der Zone um 1.883 USD. Im gestrigen Handel wurde der Wert wieder deutlich abverkauft.Der Abwärtstrend bei Palladium zeigt weiter seine Wirkung. Selbst die leiseste Erholung wird von den Verkäufern direkt wieder gekontert. Sollte nun auch die Unterstützung bei 1.763 USD unterschritten werden, dürfte das Verlaufstief bei 1.689 USD attackiert werden. Darunter sind Verluste bis 1.650 und 1.530 USD zu erwarten.Sollte Palladium dagegen doch wieder über 1.883 und 1.914 USD zurückfinden, wäre dies ein Befreiuungsschlag für die Bullen und dürfte einen Anstieg bis 1.997 und später 2.149 USD nach sich ziehen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG