Chalice Mining Ltd.: Update Falcon Spin-Off und IPO

Der Falcon Spin-Off samt IPO, bevorrechtigter Zeichnung und Gratis-Aktien war bzw. ist noch immer ein Thema. Auch im Jahr 2021 erscheint das Abwicklungssystem für Aktien noch immer wie in den 1990er Jahren und die Banken/Broker in Europa sind nicht gerade hilfsbereit bei solchen Transaktionen.Die Firma hat am Montag gemeldet, dass die 30 Millionen AUD (maximal Zeichnung) platziert wurden. Der Stichtag für die Gratis-Aktien wurde offensichtlich von heute (09.12.) auf den 13.12. (Montag) verschoben:Die Aktien sollen dann am kommenden Mittwoch (15.12.) ausgegeben werden.Erneut wurde angemerkt, dass die Aktionäre mit Wohnsitz außerhalb von Australien oder Neuseeland nicht die Gratis-Aktien erhalten, sondern deren Aktien an einen Agenten gehen, der diese dann verkaufen wird und man dann den Verkaufserlös gutgeschrieben bekommt.Es ist ein leidiges Thema und dieser Spin-Off hat mich schon viele Stunden an Arbeit gekostet.Wir können nichts tun, außer abzuwarten, wie die Depot-Banken hier in Europa mit diesen Gratis-Aktien umgehen werden. Es wird sicherlich wieder ein Chaos, aber leider sind mir hier auch die Hände gebunden. Jedoch müssten Sie auf jeden Fall etwas bekommen, sei es Aktien oder Cash!