Chris Marcus: Wäre sehr überrascht, wenn Silber in einem Jahr noch bei 25 $ wäre

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network bereits Ende November mit Chris Marcus über die Manipulation am Silbermarkt. Der Gründer von Arcadia Economics und Autor des Buchs "The Big Silver Short" geht in dem Interview auf Strategien ein, die zur Drückung des Silberpreises zum Einsatz kommen.Auf die Frage nach der Stimmung unter den Silberanlegern erklärt er, dass es mitunter schwer sei, optimistisch zu bleiben. "Es ist schwierig, in einer Welt zu leben, in der man ein so hohes Maß an Korruption sieht", so Marcus. "Ich denke, das ist der Teil, der für viele schwer zu ertragen ist – ich denke, dass sogar die erfahrenen Gold- und Silberanleger an den Punkt kommen, an dem es für sie schwer ist, optimistisch zu bleiben und sich vorzustellen, dass (die Marktmanipulation) enden könnte."Dennoch sei er für das Jahr 2022 positiv gestimmt und wäre nach eigener Aussage extrem erstaunt, wenn das Edelmetall nächstes Jahr um diese Zeit immer noch um die 25 US-Dollar pro Unze läge."Wonach man vielleicht Ausschau halten sollte: Ich denke, Sie werden sehen, dass die Machthaber alles tun werden, um Silber unter 30 US-Dollar zu halten. Wenn der Silberpreis ein paar Tage lang über 30 US-Dollar liegt – sagen wir, der Silberpreis liegt am Donnerstag über 30 US-Dollar und steigt am Freitag auf 31 oder 32 US-Dollar, und am Montag liegt er immer noch über 30 US-Dollar. Ich könnte mir vorstellen, dass es zu diesem Zeitpunkt genauso gut 50 US-Dollar werden könnten", so Marcus. "Sobald (Silber) diesen Punkt durchbricht, werden Sie das sehen, werden Sie es erkennen, und ich glaube nicht, dass es noch viel länger dauern wird, bis es so weit ist."© Redaktion GoldSeiten.de