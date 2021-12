ANZ Bank: Gold Ende 2022 bei 1.600 $

Wie FXStreet berichtet, gehen die Strategen der ANZ Bank davon aus, dass sich die ultralockere Geldpolitik dem Ende zuneigt und die Stimulierungsmaßnahmen beginnen zu schrumpfen. Aus diesem Grund rechne man damit, dass der Edelmetallsektor im kommenden Jahr weniger Unterstützung erfahren wird.Die Bank geht davon aus, dass eine Reduzierung der Ankäufe von Vermögenswerten und die Möglichkeit von Zinserhöhungen Gold erheblichen Gegenwind bescheren werden: "Vergleicht man den aktuellen Konjunkturzyklus mit früheren, so sind die Inflationszahlen deutlich höher und scheinen sich zu halten. Dies dürfte die Realzinsen bis 2022 tief im negativen Bereich halten. Die Aussicht auf eine anhaltend höhere Inflation könnte kurzfristig Absicherungsinvestitionen in Gold begünstigen, was die Aussichten auf eine frühere Zinserhöhung und ein schnelleres Tapering erhöhen könnte."Die Analysten glauben, dass die negativen Realzinsen den Goldpreis im ersten Halbjahr 2022 in der Nähe von 1.800 $/oz halten werden. Wenn die US-Notenbank Mitte 2022 mit der Anhebung der Zinssätze beginne, dürfte sich der Abwärtsdruck verstärken. Die Bank gab entsprechend eine Prognose für den Goldpreis von 1.600 $ zum Jahresende 2022 heraus.© Redaktion GoldSeiten.de