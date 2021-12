Gold: Trendlose Phase setzt sich fort

Goldpreis Chartanalyse: Seitwärtsphase dauert an (Chart: TradingView

Der abgebildete Tageschart zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Ende Juni 2020. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für einen Tag dar.Im großen Bild zeigt der Gold-Futures eine Seitwärtsphase, nachdem er in der Korrektur vom Allzeithoch bei 2.089,2 $ zurückgekommen ist. Das Tief der Bewegung wurde Anfang März bei 1.673 $ erreicht. In diesem Preisbereich hat sich eine stärkere Unterstützungszone gebildet, welche zuletzt im August getestet worden ist.Im Juni haben sich die letzten Notierungen über dem Widerstand um 1.900 $ gezeigt. Erholungsversuche aus Juli und August sind im Bereich von 1.840 $ gescheitert. Auch Anfang September hat der Kurs hier wieder nach unten gedreht.Vom Septembertief bei 1.721 $ hat sich eine Zwischenerholung über die gleitenden Durchschnitte ergeben. Die Unterstützungszone im Kursbereich um 1.840 $ konnte jedoch nur kurzfristig zurückgewonnen werden. Der Goldpreis ist vom Zwischenhoch bei 1.879 $ wieder deutlich gefallen und notiert zum Analysezeitpunkt nah an der 1.780 US-Dollar Marke. In der vergangenen Woche ist der Kurs in einer engen Spanne von knapp 14 $ gelaufen.Aktuell dauert die trendlose Phase noch an. Im Verlauf der vergangenen Woche haben die gleitenden Durchschnitte den Deckel gebildet. Die nächsten Widerstände innerhalb der breiten Seitwärtsbewegung zwischen 1.690 $ und 1.900 $ liegen weiterhin bei 1.840 $ und 1.800 $.Unterstützung dürfte die Kursbewegung weiterhin am Juni-Tief bei 1.750 $ erwarten. Die Dochte, die sich aus den Anläufen an die SMA ergeben haben, könnten auf weiteres Abwärtspotential hindeuten. In diesem Fall wäre auch die Zone um 1.690 $ wieder als Kursziel im Fokus.© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)