WGC: Chinas Goldmarkt im November

Der World Gold Council veröffentlichte auf seinem Goldhub-Blog am Freitag die aktuellen Informationen zur Entwicklung des chinesischen Goldmarktes im November. Das Reich der Mitte hat sich in den vergangenen 20 Jahren zum führenden Goldmarkt entwickelt.• Der Goldpreis endete im November trotz starker Schwankungen innerhalb des Monats relativ unverändert.• Der durchschnittliche chinesische Goldpreisaufschlag ist im Berichtsmonat trotz der robusten physischen Goldnachfrage in China stark gesunken.• Nach fünf aufeinanderfolgenden monatlichen Zuflüssen gingen die Bestände der chinesischen Gold-ETF im November um 6 Tonnen (0,3 Mrd. USD, 2 Mrd. RMB) zurück und betrugen 68 Tonnen (4 Mrd. USD, 25 Mrd. RMB).• Die physische Goldnachfrage des Großhandels war im Q4 bisher robust: Die Goldabhebungen an der Shanghai Gold Exchange (SGE) waren im November höher als im Vormonat. Die Goldeinfuhren im Oktober erreichten das höchste Niveau seit Dezember 2019.Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org © Redaktion GoldSeiten.de