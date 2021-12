Weltweite Platinproduktion wird sich 2021 erholen - GlobalData

Laut GlobalData wird sich die weltweite Platinproduktion im Jahr 2021 nach einem starken Rückgang im Jahr 2020 voraussichtlich um 21,9% erholen. Das Analyseunternehmen meldet, dass die Erholung im Automobil- und Schmucksektor zu einem Anstieg der Nachfrage nach dem Metall geführt habe. Insgesamt könnte die Platinproduktion für dieses Jahr 6,03 Millionen Unzen erreichen.Bergbauanalyst Vinneth Bajajbei äußerte sich wie folgt: "Der größte Anstieg der Platinnachfrage wurde im Automobilsektor mit einem Wachstum von 27,1% verzeichnet. Dieses wurde hauptsächlich für die Herstellung von KFZ-Katalysatoren verwendet, einem System, das in Autoauspuffeinlagen eingebaut wird und gefährliche Abgasschadstoffe reduziert.Es wird jedoch erwartet, dass sich dieses Nachfragewachstum zwischen 2021 und 2025 verlangsamt und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von nur 2,2% zunimmt, da Autos mit Verbrennungsmotor allmählich durch Elektrofahrzeuge ersetzt werden. Die Schmuckherstellung war ein weiterer wichtiger Faktor für die Erholung des Platinmarktes im Jahr 2021 mit einem Nachfrageanstieg von 5,3%."GlobalData kam zu dem Ergebnis, dass Südafrika mit einem Anteil von 72% an der Platinproduktion im Jahr 2021 einen wichtigen Beitrag zur Erholung der Platinproduktion leistet. Es folgen Russland (10,4%), Simbabwe (8,2%) und Kanada (3,9%). Südafrikas Produktion wird den Schätzungen zufolge 2021 ein Plus von 34,7% verzeichnen.© Redaktion GoldSeiten.de