Goldinvestmentapathie

Der Goldpreis hat das vergangene halbe Jahr im Großen und Ganzen mit einer Seitwärtsbewegung verbracht. Das Ausbleiben von Aufwärtsbewegungen hat dem Goldpreis die Spannung und den Aufschwung genommen und die Anleger apathisch gemacht. Dies führt zu einer Art Teufelskreis, denn ohne anhaltende Käufe kann Gold nirgendwo hin. Aber wenn Gold nicht steigt, verlieren die Anleger das Interesse. Diese Gleichgültigkeitsdynamik dürfte sich bald ändern, wenn sich wichtige goldfördernde Katalysatoren zusammentun.Die säkularen Goldpreistrends werden in erster Linie von den Kapitalströmen der Anleger bestimmt. Zwar ist die Goldnachfrage nicht so groß wie die von Schmuck, doch sind Investitionen wesentlich schwankungsanfälliger. Diese Volatilität macht sie zum Hauptfaktor für größere Goldpreisanstiege und -korrekturen. Die weltweiten Goldinvestitionen sind jedoch undurchsichtig, da umfassende Daten nur vierteljährlich in den fantastischen Berichten des World Gold Council über die Goldnachfrage veröffentlicht werden.Der letzte Bericht bezog sich auf das dritte Quartal 21, in dem der Goldpreis leicht um 0,8% zurückging. Dahinter verbergen sich jedoch einige große Ausverkäufe innerhalb des Quartals, die Teil einer umfassenderen Korrektur des Goldpreises um 9,6% waren. Insgesamt erwies sich die weltweite Goldnachfrage im letzten Quartal als schwächer und sank im Jahresvergleich um 7,1% auf 830,8 Tonnen. Schuld daran war allein die Investmentnachfrage, die im Jahresvergleich um 52,5% auf 235,0 Tonnen einbrach! Die traditionelle Nachfrage nach physischen Barren und Münzen blieb jedoch stark und stieg gegenüber dem Vorjahr um 18,4%.Die börsengehandelten Goldfonds haben sich zu einem der wichtigsten Joker für die Kapitalströme in diesem Metall entwickelt, der Schwanz wedelt mit dem Goldpreis. Sie brachen von einem massiven Aufbau von 273,9 Tonnen im 3. Quartal 20 auf einen Abbau von 26,7 Tonnen im 3. Quartal 21 ein - ein enormer Umschwung von 300,6 Tonnen! Dies stellt den Rückgang der weltweiten Goldnachfrage im letzten Quartal um lediglich 63,7 Tonnen in den Schatten. Die Kapitalströme von Gold-ETFs haben sich über viele Jahre hinweg über viele Quartale hinweg als der wichtigste Treiber für Gold erwiesen.Und zwei amerikanische Giganten beherrschen den Löwenanteil des weltweit in Gold-ETFs investierten Kapitals: der GLD SPDR Gold Shares und der IAU iShares Gold Trust. Der WGC erfasst in seinen vierteljährlichen GDT-Berichten die weltweiten physisch besicherten Gold-ETFs. Zum Ende des dritten Quartals 21 machten die Goldbestände von GLD und IAU 27,6% bzw. 13,9% aller weltweiten Gold-ETFs aus! Ihre gemeinsamen 41,4% stehen den 6,7% des drittplatzierten Fonds gegenüber.Von der negativen Veränderung der Gold-ETF-Bestände in Höhe von 300,6 Tonnen im Vergleich zwischen Q3'21 und Q3'20 entfielen allein 214,8 Tonnen oder 71,5% auf GLD und IAU! Das ist nicht ungewöhnlich, da die Schwankungen der GLD+IAU-Bestände in vielen der letzten Quartale fast alle oder sogar mehr als die des gesamten globalen Gold-ETF-Bereichs ausmachten. Die Entwicklung des Goldpreises wird in erster Linie durch die von Gold-ETFs dominierte Anlegernachfrage bestimmt, und GLD+IAU sind die größten.Statt vierteljährlich wie die Daten des WGC melden GLD und IAU ihre physischen Goldbarrenbestände täglich. Damit sind sie der beste hochauflösende Indikator für die weltweite Goldnachfrage. Und diese hat sich seit Mitte Juni als schwach erwiesen, als ein unerwarteter Katalysator einen jungen Goldaufschwung vorzeitig beendete. Nachdem der Goldpreis innerhalb von 2,8 Monaten um 13,5% gestiegen war, löste die FOMC-Sitzung Mitte Juni einen massiven Verkauf von Goldfutures aus.Die US-Notenbank tat an diesem Tag nicht einmal etwas, da sie ihre monatlichen quantitativen Lockerungsmaßnahmen in Höhe von 120 Milliarden USD auf unbestimmte Zeit beibehielt und keine Anzeichen für eine Drosselung erkennen ließ. Die inoffiziellen Prognosen der obersten Fed-Vertreter zu den einzelnen Federal-Funds-Rates in der begleitenden Punktgrafik erwiesen sich jedoch als hektisch. Lediglich 6 von 18 dieser Leute erwarteten bis Ende 2023 zwei Zinserhöhungen um vielleicht einen Viertelpunkt. Das kann nach Marktgesichtspunkten eine Ewigkeit entfernt sein.Der US-Dollarindex schoss daraufhin in die Höhe und löste unter den Goldfutures-Spekulanten Panik aus. Mit ihren überhöhten Wetten können sie es sich nicht leisten, lange Zeit falsch zu liegen. Der Goldpreis fiel innerhalb von nur drei Handelstagen um 5,2%, weil diese Händler riesige Mengen an Long-Kontrakten loswurden. Dieser Schock im Hochsommer hat den Anlegern zunächst den Boden unter den Füßen weggezogen, und seitdem hat sich der Goldpreis nicht mehr erholt. Die daraus resultierende Apathie führte dazu, dass der Goldpreis seitwärts tendierte.In diesem Chart werden die GLD+IAU-Bestände mit den Goldpreisen der letzten Jahre überlagert. Wichtige Aufwärtsbewegungen und Korrekturen des Goldpreises sind markiert, zusammen mit den GLD+IAU-Beständen, die in diesen Zeitspannen zu- oder abnahmen. Seit das FOMC-Punktdiagramm im Hochsommer den jungen Aufschwung des Goldpreises zum Entgleisen brachte, sind die Anleger nicht mehr in Aktion. Sie stehen Gold solange gleichgültig gegenüber, bis es eine ausreichende Aufwärtsdynamik aufweist, die sie anzieht, was bisher nicht der Fall war.Die Entwicklung des Goldpreises korreliert in hohem Maße mit den Kapitalströmen von Gold-ETFs, insbesondere von GLD+IAU-Beständen. Vor diesem jüngsten, von der US-Notenbank abgebrochenen Aufschwung waren die beiden vorangegangenen Aufschwünge des Goldpreises, die beide im Jahr 2020 endeten, massiv. Die enormen GLD+IAU-Bestände von 314,2 Tonnen und 460,5 Tonnen trieben Gold um 42,7% und 40,0% nach oben! Starke Käufe von Gold-ETFs treiben große Goldpreissteigerungen an. Die grundlegenden Mechanismen der physisch besicherten Gold-ETFs erklären den Grund dafür.Ihre Aufgabe ist es, den Goldpreis widerzuspiegeln, aber Angebot und Nachfrage nach Gold-ETF-Anteilen sind unabhängig vom Goldterminhandel, der den globalen Referenzpreis für Gold bestimmt. Unterschiedliche Käufe und Verkäufe von GLD- und IAU-Anteilen im Verhältnis zum Goldpreis werden also bald dazu führen, dass sich ihre Preise von denen des Metalls, das sie nachbilden sollen, abkoppeln. Die Verwalter dieser börsengehandelten Goldfonds beugen diesem Misserfolg vor, indem sie neue Gold-ETF-Anteile ausgeben oder zurückkaufen.