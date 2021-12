Gerald Celente: Vorhersagen für 2022

Greg Hunter sprach am Wochenende mit Gerald Celent über dessen Prognosen für das Jahr 2022. Neben einer weiter andauernden Covid-Krise und anhaltenden Protesten und einer zunehmenden Kluft in Bezug auf verpflichtende Impfungen erwartet der renommierte Trendforscher im kommenden Jahr militärische Auseinandersetzungen und wirtschaftliche Turbulenzen.In Bezug auf die Wirtschaft erklärt Celente: "Was ist mit diesem Bankster, diesem Fed-Chef Powell? Er sagte, die Inflation wird 'vorübergehend' sein. Ach nein, sie wird 'transitorisch' sein. Sie haben diesen Blödsinn einen nach dem anderen rausgehauen, und wir haben von Anfang an gesagt, dass die Inflation real ist und weitergehen wird. Und wissen Sie was? Es liegt nicht an den Versorgungsketten – es liegt an all dem billigen Geld, das sie in das System pumpen, um es künstlich zu stützen."Celente prognostiziert, dass die Fed die Zinssätze anheben werde, um eine Inflation im Stil der 1980er Jahre zu verhindern. Er glaubt: "Je höher die Zinssätze steigen, desto weiter wird die Wirtschaft zurückgehen, und das ist es, worüber sie nicht reden."Weiterhin warnt er vor einer "Dragflation", das heißt vor einer zurückgehenden Wirtschaftstätigkeit, während die Inflation in die Höhe schießt. Die gesamte Wirtschaft könnte ihm zufolge zusammenbrechen, wenn die Fed Funds Interest Rate, die derzeit bei 0,25% liegt, auf 1,5% angehoben werde.Weitere Themen des Interviews sind der US-Dollar, Gold, Silber, Bitcoin sowie Wohn- und Gewerbeimmobilien. Celente selbst schütze sich vor der Inflation/Dragflation mit Gold, Silber und Bitcoin.© Redaktion GoldSeiten.de