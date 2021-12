Pan American Silver steuert erneut auf Unterstützung zu

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die kanadische Silbermine Pan American Silver Corp. verfehlte im Kontext der Analyse vom 5. Oktober den Touch des Bereichs rund um 22,00 USD. Vielmehr machten sich die Notierungen noch im gleichen Monat auf, um den Abwärtstrendkanal zu verlassen und dementsprechend das bullische Setup unmittelbar durchzusetzen. Allerdings versiegten die Kräfte bereits wieder und somit stehen wir beinahe wieder am Anfang. Mehr dazu im nachfolgenden Fazit.Die aktuelle Situation gleicht jener vom Oktober. Einzig der bereits erfolgte bullische Weckruf ist "neu". Folglich kann es diesmal zu einem bzw. dem noch ausstehenden Test der Zone rund um 22,00 USD kommen, bevor die Bullen abermals durchstarten. Dieser Unterstützungsbereich kennzeichnet sich unverändert durch seine Relevanz und sollte daher durchaus wieder zu anziehenden Kursen führen können. Kommt es diesmal wieder zu keinem Touch, so könnte sich sogar bereits über dem Vorwochenhoch bei 24,85 USD ein Impuls auf der Oberseite eröffnen.Dabei erlaubt sich so oder so wieder eine Bewegung in Richtung 26,00 USD bzw. bis zum erst im Vormonat erfolgten Hochpunkt bei 28,36 USD. Knapp darüber findet sich auch der gleitende 200-Tage-Durchschnitt (SMA - aktuell bei 28,58 USD), welcher noch immer klar fallend ist. Somit sollte man rund um 28,35 USD ggf. wieder mit Gewinnmitnahmen rechnen.Bleiben diese hingegen aus, verspricht sich weiteres Aufwärtspotenzial bis zur Marke von 30,00 USD je Anteilsschein. Demgegenüber kritisch wäre die Situation erst bei einem Rückgang unter das Niveau von 21,00 USD zu bewerten. Unterhalb davon erlaubt sich weitere Kursschwäche bis zum Unterstützungsbereich von 18,75 bis 18,00 USD. Dort erscheint die Aktie unter historischer Betrachtung gut gesichert, sodass sich dort eine Beruhigung des Abwärtsdrucks einstellen dürfte.Für Spannung ist gesorgt und somit stellt sich die Frage, ob vor einer erneuten Attacke in Richtung 26,00 USD, das Unterstützungsniveau bei 22,00 USD getestet wird. Notierungen über 24,85 USD erlauben jedenfalls einen direkten Angriff bis 26,00 bzw. 28,36 USD, bevor darüber das Niveau der 30,00 USD-Marke ins Visier der Bullen rücken sollte.Kippen die Kurse weiter zurück, gilt es auf das Niveau rund um 22,00 USD zu achten. Ein nachhaltiger Rückgang darunter, speziell unter 21,00 USD, dürfte dabei weiter korrekturantreibend wirken, sodass mit weiteren Verlusten zu rechnen ist. In diesem Kontext würden weitere Abgaben bis in den Bereich von 18,75 bis 18,00 USD möglich.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.