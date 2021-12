Koordinierte Seelenmassage der Zentralbanken, doch "ein Ponzi kann man nicht eindämmen"

Für die weltweiten Finanzmärkte, die buchstäblich von den Äußerungen der Zentralbanken abhängig geworden sind, zeichnet sich diese Woche als eine der wichtigsten seit langem ab. Denn in dieser Woche treffen sich nicht weniger als vier der mächtigsten Zentralbanken der Welt, um über die quantitative Lockerung (QE) und Zinsentscheidungen zu diskutieren, nach denen sie die Finanzmärkte darüber "informieren" werden, inwieweit die Märkte auf lebenserhaltenden Stimuli gehalten werden. QE bezieht sich hier wörtlich auf den Ankauf von Staatsanleihen (Schulden) und anderen Formen von Schuldtiteln und Aktien durch die Zentralbanken.Den Anfang macht der Betreiber der einflussreichsten Fiatwährung der Welt, die US-Notenbank, deren Offenmarktausschuss (Federal Open Market Committee, FOMC) zwischen Dienstag, dem 14. und Mittwoch, dem 15. Dezember, zwei Tage lang tagt und dann den Märkten mitteilt, ob sie ihre QE zurückfahren (d. h. ihre Interventionen verlangsamen) wird. Gleichzeitig wird sich die Fed mit dem Management of Perception Economics (MOPE) über künftige Zinserhöhungen befassen (Hinweis: Die Fed kann die Zinssätze nicht deutlich anheben, ohne die Vermögensblasen an den Finanzmärkten zu torpedieren). Der effektive Leitzins der US-Notenbank liegt derzeit bei 0,08% mit einem Zielsatz zwischen 0,00% und 0,25%.Im Anschluss an die Fed-Sitzung tritt am Donnerstag, den 16. Dezember, der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) zusammen und wird sich ebenfalls dazu äußern, ob und wann er seine Interventionskäufe von Vermögenswerten in Billionenhöhe zurückfahren wird, von denen die EZB die beiden wichtigsten als "Programm zum Ankauf von Vermögenswerten" (APP) und als "Pandemie-Notfallprogramm" (PEEP) bezeichnet.Erwarten Sie auch, dass die EZB über Zinserhöhungen schwadroniert, aber keinen Zinsschritt macht. Die Zinssätze der EZB befinden sich derzeit auf einem historischen Tiefstand: Der Zinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte (HRG) der EZB liegt bei 0%, die Spitzenrefinanzierungsfazilität bei 0,25% und die Einlagefazilität bei -0,5% (minus 0,5%). Am selben Tag, Donnerstag, dem 16. Dezember, tritt der geldpolitische Ausschuss der Bank of England (MPC) zusammen, um ebenfalls über Zinserhöhungen zu beraten. Aber der MPC wird höchstwahrscheinlich die bequeme Omicron-Propaganda (die in den britischen Mainstream-Medien grassiert) als Vorwand nutzen, um die britischen Zinssätze unverändert zu lassen. Der "Leitzins" der Bank of England liegt derzeit bei 0,1%.Am selben Tag, am Donnerstag, den 16. Dezember, beginnt die stets interventionsfreudige Bank of Japan (BoJ) eine zweitägige geldpolitische Sitzung (MPM) und wird im gleichen Atemzug über eine Verlangsamung der Ankäufe von Vermögenswerten und eine Anhebung der Zinssätze plaudern, aber letztendlich wird die BoJ wie üblich nichts unternehmen. Der aktuelle Leitzins der BoJ liegt derzeit bei -0,1% (minus 0,1%).Wenn man darüber nachdenkt, ist es absurd, dass die so genannten "freien Märkte" der Welt von jedem Wort eines privaten Bankenkartells (der US-Notenbank) abhängen, um zu erfahren, ob die US-Notenbank ihre massiven Interventionen (Ankäufe von Vermögenswerten) auf diesen so genannten "freien Märkten" zurückfahren wird. Dasselbe gilt für die Kollegen der Fed bei der EZB, der Bank of England und der BoJ.Das ist buchstäblich wie ein Haufen Drogensüchtiger (die Märkte), die darauf warten, dass ein Drogenkartell genug Drogen hat, um sie an alle zu verkaufen, oder dass die Kartellhändler den Nachschub "drosseln" müssen. Die Frage, die sich die Mainstream-Finanzmedien stellen sollten (aber nie stellen), ist, warum die Zentralbanken überhaupt intervenieren müssen. Die Antwort ist natürlich klar: Ohne die Interventionen der Zentralbanken würde das gesamte schuldenbasierte Finanzsystem implodieren.Jedes dieser Entscheidungsgremien der Zentralbanken weiß auch, dass sie sich jetzt auf unbekanntem Terrain befinden und dass sie sich selbst in die Enge getrieben haben, indem sie beispiellose Käufe von Vermögenswerten und historisch niedrige Zinssätze (und negative Realzinsen) getätigt haben, die sie nicht rückgängig machen können, ohne die Vermögensblasen platzen zu lassen, die dieselben Zentralbanken geschaffen haben.Währenddessen zieht die Inflation auf breiter Front weiter an (mit Ausnahme des kuriosen Falls Japan, wo niedriges Wachstum, niedrige Zinsen und niedrige Inflation gleichzeitig bestehen). Der offizielle Consumer Price Index (CPI) des US Bureau of Labor Statistics (BLS) liegt derzeit bei 6,8% für das Jahr bis Ende November 2021. Dies ist die höchste jährliche Inflation der offiziellen US-Inflation seit Juni 1982. Und denken Sie daran, dass es sich hierbei um eine massierte und manipulierte offizielle Inflationszahl der US-Regierung handelt. Die wahre US-Inflation ist viel höher.In der Eurozone der EU lag die letzte offizielle Inflationszahl, der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI), für Ende Oktober 2021 bei 4,1% auf Jahresbasis, was im Vergleich zu einem HVPI von 3,4% Ende September 2021 einen enormen Anstieg bedeutet. Und erst kürzlich lag der geschätzte HVPI für Ende November 2021 (von Eurostat geschätzt) bei noch höheren 4,9% auf Jahresbasis.Jenseits des Ärmelkanals lag die Inflationsrate des Vereinigten Königreichs Ende Oktober 2021 offiziell bei 3,8% auf Jahresbasis, verglichen mit 2,9% auf Jahresbasis bis Ende September 2021. Auch hier handelt es sich um offiziell (nach einer bestimmten Methodik) manipulierte Inflationszahlen, die von der britischen Regierung, dem Office of National Statistics, berechnet werden.Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass man von der Fed, der EZB, der BoE und der BoJ viel Gerede und viel MOPE erwarten kann, um die Märkte zu täuschen, aber nicht viel mehr, denn, um es mit den Worten von Max Keiser zu sagen: "Ein Ponzi kann man nicht eindämmen."© Ronan ManlyDieser Artikel wurde am 13. Dezember 2021 auf www.bullionstar.com und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.