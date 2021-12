Christopher Ecclestone: "Inflationsbestie ist entkommen", Goldpreis wird steigen

Michelle Makori, Chefredakteurin von Kitco News, sprach am Rande der Mines and Money London Konferenz mit Christopher Ecclestone, Principal und Mining Strategist bei Hallgarten & Co. über die Inflation und den Goldpreis. Hallgarten erstellt Analysen für den Rohstoffsektor.Die Inflation sei außer Kontrolle geraten und die Federal Reserve sei nun gezwungen zu reagieren, so Ecclestone. Eine straffere Geldpolitik bedeute aber nicht, dass die Goldpreise sinken werden."Traditionell ist Gold eine Absicherung gegen Inflation. Es gibt die irrige Ansicht, dass höhere Zinsen den Goldpreis beeinflussen würden, weil die Leute angeblich Geld leihen, um Gold zu kaufen, was ein völlig falsches Konstrukt ist", so der Bergbauexperte. "Die meisten Menschen nutzen Gold als Sparmethode.""Es gibt nur einen Grund, warum der Goldpreis sinken wird, nämlich wenn die Zentralbanken bei der Inflation auf die Bremse treten, und das haben sie bisher getan", erklärt Ecclestone. "Aber die Inflation steigt weiter an, vor allem in den USA und in Großbritannien, sie ist außer Kontrolle geraten. Nur höhere Zinssätze werden die Inflation eindämmen."In Bezug auf die Inflation und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen erklärt Ecclestone, dass Anleger, die darauf vertrauen, dass die Fed in der Lage sein wird, die Inflation zu kontrollieren, sich irren. "Die Inflationsbestie ist ausgebrochen, und es wird viel Mühe kosten, sie wieder in ihren Käfig zu bekommen", so Ecclestone. "Das wird sich letztlich auf die Immobilienmärkte auswirken. Es wird sich auf Unternehmen auswirken, die hoch verschuldet sind. Wir erleben in China bereits große Immobiliencrashs, die mit überschuldeten Bauunternehmen zusammenhängen."Er rechne im kommenden Jahr mit deutlichen Anstiegen des Goldpreises. Ein Niveau über 2.000 $ halte er für durchaus möglich. In den kommenden fünf Jahren könnte sich das gelbe Metall dann der 3.000-$-Marke nähern.© Redaktion GoldSeiten.de