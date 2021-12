18 Personen wegen Goldbetrugs verhaftet

Wie die Webseite TheStandard.com.hk berichtet, hat die Polizei in Hongkong 17 Männer und eine Frau im Alter von 21 bis 33 Jahren festgenommen. Diese sollen 13 Opfer durch gefakte Goldtransaktionen um insgesamt 6,3 Mio. Hongkong-Dollar betrogen haben.Anfang des Jahres habe die Gruppe ihre kriminelle Tätigkeit aufgenommen und zunächst eine Firmenwebsite eingerichtet, auf der sie vorgab, als Edelmetallhändler tätig zu sein. Weiterhin sei ein Geschäftsgebäude in Tsim Sha Tsui angemietet worden. Personen ohne Anlageerfahrung seien als "Broker" eingesetzt worden. Zielpersonen seien dann nach ihrer Anlageerfahrungen gefragt und dazu überredete worden, in Gold zu investieren. Die Opfer seien dann aufgefordert worden, Geld auf ein Bankkonto einzuzahlen. Anhand von gefälschten Webseiten sei dann ihre "Investitionshistorie" angezeigt worden. Nach den Einzahlungen sei das Geld sofort auf andere Konten überwiesen worden.Den Festgenommenen wird Geldwäsche und Verschwörung zum Betrug vorgeworfen. Die Ermittlungen dauern an.© Redaktion GoldSeiten.de