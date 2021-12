Platin - Verkaufswelle drückt Edelmetallpreis ans Jahrestief

Mit dem Scheitern an der Ziel- und Widerstandsmarke bei 1.100 USD setzte Mitte November bei Platin eine steile Abwärtsbewegung ein, die den Kurs des Edelmetalls wieder unter die Unterstützungen bei 1.032 und 1.002 USD einbrechen ließ. Doch statt ausgehend von der Supportmarke bei 988 USD eine Erholung zu starten, wurde der Wert weiter durchgereicht und brach auch unter 948 USD ein. Wie zuletzt erwartet, setzte sich der Kursrückgang sogar fast schon bis zum Jahrestief bei 901 USD fort.Die jüngsten Verkaufssignale haben Platin auf den tiefsten Stand seit September und an die letzte signifikante Unterstützung bis 822 USD gedrückt. Entsprechend würde ein Bruch der 901 USD-Marke weitere Abgaben bis 860 USD und darunter an die besagten 822 USD bedeuten, ehe dort eine starke Erholung starten dürfte. Unterhalb von 813 USD könnte der Kurs dagegen schon bis 773 USD einbrechen.Wird die 902 USD-Marke dagegen für eine Erholung genutzt, könnte die Hürde bei 948 USD angelaufen werden. Dort sollten die Bären aber wieder zuschlagen. Aktuell wäre erst ein Anstieg über 967 USD bullisch zu werten und könnte zu Zugewinnen bis 988 und 1.002 USD führen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG